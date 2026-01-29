聽新聞
0:00 / 0:00
台中爆禽流感 桃園154養禽場加強防疫嚴陣以待
台中市豐原區一家牧場爆發禽流感疫情，為加強防堵，桃園市農業局今表示，已立即針對全市154場養禽場啟動嚴密防疫措施，並緊急發文轄內業者加強宣導防範。市府後續將積極安排訪視轄內家禽場，要求養禽戶強化相關防疫作為，全力阻止疫情擴散。
陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數包括養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，在養量約222萬隻；在主動監控方面，市府每季依規落實防檢署監測採樣，掌握環境病毒趨勢；智慧預警系統則勾稽化製系統，死亡率逾1%即刻啟動現地查核，如有異狀將採檢送驗、開立移動管制通知。
陳冠義說，基層輔導工作包括宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入，並即時更新疫情動態及撥發防疫物資；市府每月偕同中央稽查禽場與理貨場，一旦發現養禽場感染高病原性禽流感，將立即通報農業部防疫檢疫署，執行現場撲殺作業。
陳冠義表示，農業局也將強化法律教育宣導，業者若隱匿疫情被查獲，除依動物傳染病防治條例第43條處5萬至100萬元罰鍰外，政府將不予補償任何損失。對於棄置屍體行為更採重法加權處分，若於河川、埤塘或空地棄置禽屍，將併同廢棄物清理法處6000元至3萬元或6萬至30萬元罰鍰。
陳冠義表示，大規模棄置且涉及危害公共衛生者，可依「廢棄物清理法」第46條移送偵辦，處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1500萬元罰金。在專業人員聯防制度方面，畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求桃園市各禽場特約獸醫師於每周場內巡查紀錄明載臨床觀察，若發生疫情且查出隱匿紀錄，將依獸醫師法與動物傳染病防治條例重罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言