快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

台中爆禽流感 桃園154養禽場加強防疫嚴陣以待

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
台中市豐原區一家牧場爆發禽流感疫情，為加強防堵，桃園市立即針對全市154場養禽場啟動嚴密防疫措施。圖／桃園市農業局提供
台中市豐原區一家牧場爆發禽流感疫情，為加強防堵，桃園市立即針對全市154場養禽場啟動嚴密防疫措施。圖／桃園市農業局提供

台中市豐原區一家牧場爆發禽流感疫情，為加強防堵，桃園市農業局今表示，已立即針對全市154場養禽場啟動嚴密防疫措施，並緊急發文轄內業者加強宣導防範。市府後續將積極安排訪視轄內家禽場，要求養禽戶強化相關防疫作為，全力阻止疫情擴散。

陳冠義表示，桃園市畜禽飼養登記數包括養雞場138場、養鴨場7場、養鵝場9場，合計154場，在養量約222萬隻；在主動監控方面，市府每季依規落實防檢署監測採樣，掌握環境病毒趨勢；智慧預警系統則勾稽化製系統，死亡率逾1%即刻啟動現地查核，如有異狀將採檢送驗、開立移動管制通知。

陳冠義說，基層輔導工作包括宣導養禽戶加強養禽場圍網，防範野鳥侵入，並即時更新疫情動態及撥發防疫物資；市府每月偕同中央稽查禽場與理貨場，一旦發現養禽場感染高病原性禽流感，將立即通報農業部防疫檢疫署，執行現場撲殺作業。

陳冠義表示，農業局也將強化法律教育宣導，業者若隱匿疫情被查獲，除依動物傳染病防治條例第43條處5萬至100萬元罰鍰外，政府將不予補償任何損失。對於棄置屍體行為更採重法加權處分，若於河川、埤塘或空地棄置禽屍，將併同廢棄物清理法處6000元至3萬元或6萬至30萬元罰鍰。

陳冠義表示，大規模棄置且涉及危害公共衛生者，可依「廢棄物清理法」第46條移送偵辦，處1年以上5年以下有期徒刑，併科最高1500萬元罰金。在專業人員聯防制度方面，畜牧場均與特約獸醫師簽約，要求桃園市各禽場特約獸醫師於每周場內巡查紀錄明載臨床觀察，若發生疫情且查出隱匿紀錄，將依獸醫師法與動物傳染病防治條例重罰。

獸醫師 疫情 禽流感

延伸閱讀

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1月10日出現症狀仍出蛋

獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

禽流感雞蛋能否吃？ 彰縣衛生局強調做到這些原則即可安心

相關新聞

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天要撲殺場內餘剩的5000多隻雞；防疫...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

蛋雞場私自埋雞屍未通報 資深獸醫師研判原因

台中豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情；一名資深獸...

不如歸去！非洲豬瘟到雞禽流感…防疫人員忙不停 凌晨回家早上撲殺雞

台中去年爆發非洲豬瘟到最近的雞禽流感疫情，台中動保處防疫人員忙不停，防疫人員昨晚開會和準備工作後凌晨回到家，今天一早趕到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。