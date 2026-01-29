快訊

人到中年 眼睛先老化 中醫：喝枸杞、按「2穴道」能改善乾眼症

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
中醫師陳潮宗表示，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善乾眼症的效果。圖／擷取自YouTube
人到中年，身體各項機能逐漸走下坡，眼睛也不例外。中醫師陳潮宗指出，人過了40歲以後，乾眼症發生率明顯上升，閩南語常說的「上卌袂攝」，正是說明人到中年後不僅體力下降，心理狀態也不如年輕時充滿衝勁，身心都進入轉變期，而面對乾眼症，中醫的食補以及穴道按摩，都能達到輔助改善的效果。

陳潮宗說，隨著年齡增加，人體的淚腺分泌油脂與水分會逐漸減少，眼睛表面的保護層變薄，當眨眼或閉眼時，眼角膜因潤滑不足，容易受到摩擦，進而出現乾澀、刺痛、發炎等不適症狀，這也是中年族群常見乾眼困擾的主因。

從中醫觀點來看，乾眼症與「肝腎不足」有關。陳潮宗說，可透過中藥調理來改善，其中「枸杞子」便是常見選擇。枸杞具有補腎養肝、明目的功效，能幫助提升眼睛的滋潤度，減緩乾澀不適，平時可適量泡茶或入菜食用。

除了飲食調養，穴道按摩也是簡單有效的保健方式。陳潮宗指出，位於眼尾的「絲竹空穴」與眼睛內側的「瞳子髎穴」，可透過輕柔按壓刺激淚腺分泌，促進眼部循環，對於緩解乾眼症狀有一定幫助。他提醒，若乾眼症的情況持續或嚴重影響生活，仍應及早就醫，避免延誤治療。

人過了40歲以後，乾眼症的發生率明顯上升。圖／AI生成
