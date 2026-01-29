快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

聽新聞
0:00 / 0:00

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市豐原區一處牧場經市府證實，檢驗結果是禽流感陽性，市府派員到場消毒。記者黃仲裕／攝影
台中市豐原區一處牧場經市府證實，檢驗結果是禽流感陽性，市府派員到場消毒。記者黃仲裕／攝影

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐康牧場主要經營網路通路賣到家戶，並未在賣場流通。不過，與「豐康」牧場名稱同音的楓康超市在官網聲明公告，豐康牧場非楓康超市所屬，亦無販售該牧場雞蛋。網友則稱「此豐非彼楓」引熱議。

另外，台灣動物社會研究會也透過臉書聲明， 豐康牧場因未通過該會年度動物福利標準稽核以及違反標章規範，已予除名，已非「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。

台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處27日派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。

楓康超市在官網、臉書都發布聲明公告表示，楓康超市所販賣的雞蛋均來自檢驗合格牧場；豐康牧場非楓康超市所屬，亦無販售該牧場雞蛋。

楓康超市在官網公告，豐康牧場非楓康超市所屬，亦無販售該牧場雞蛋。圖／翻攝自楓康超市臉書
楓康超市在官網公告，豐康牧場非楓康超市所屬，亦無販售該牧場雞蛋。圖／翻攝自楓康超市臉書

牧場 超市 雞蛋 禽流感

延伸閱讀

豐原爆蛋雞場爆禽流感隱匿疫情 吹哨者：我應該更早爆料！

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1月10日出現症狀仍出蛋

獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

相關新聞

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱...

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天要撲殺場內餘剩的5000多隻雞；防疫...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

不如歸去！非洲豬瘟到雞禽流感…防疫人員忙不停 凌晨回家早上撲殺雞

台中去年爆發非洲豬瘟到最近的雞禽流感疫情，台中動保處防疫人員忙不停，防疫人員昨晚開會和準備工作後凌晨回到家，今天一早趕到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。