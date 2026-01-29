此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐康牧場主要經營網路通路賣到家戶，並未在賣場流通。不過，與「豐康」牧場名稱同音的楓康超市在官網聲明公告，豐康牧場非楓康超市所屬，亦無販售該牧場雞蛋。網友則稱「此豐非彼楓」引熱議。

另外，台灣動物社會研究會也透過臉書聲明， 豐康牧場因未通過該會年度動物福利標準稽核以及違反標章規範，已予除名，已非「動物福利標章」暨「友善雞蛋聯盟」成員牧場。

台中市政府表示，市府在1月26日晚間接獲通報，指豐原地區疑似有雞場雞隻大量死亡。市長盧秀燕說明，農業局動保處27日派員到場訪視、採集病禽樣本送驗及移動管制，檢驗結果證實是禽流感病毒陽性。市府成立前進指揮所，完成案場及周邊3公里消毒，並管制人車，追蹤流出的蛋下架以及回收銷毀；本案將依法最高罰100萬元，另死亡雞隻未依規定送化製處理，也將依畜牧法裁罰。