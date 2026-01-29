桃園抽檢年節食品 3業者產品超標遭下架

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所，抽驗144件春節應景食品，檢驗結果共有3件不符規定。圖／桃園市衛生局提供
農曆新年將至，桃園市為確保年節食品安全，針對年菜餐廳、超市、南北雜貨店及食品製造業等場所，抽驗144件春節應景食品，檢驗結果共有3件不符規定，分別為酸菜、花椒粒及巴西蘑菇。市府衛生局表示，已移請來源所轄衛生局後續辦理，並責令業者下架。

衛生局表示，本次抽驗品項涵蓋即食餐點、生鮮蔬果、禽畜水產品、蕈菇類、醃漬蔬菜、肉加工品、米麵製品、豆製品及休閒零食等，其中共有3項產品檢驗不合格，包括「堡晟興業有限公司」的酸菜二氧化硫含量0.05g/kg，超出標準值0.03g/kg；「日盛蔘藥行」的花椒粒檢出貝芬替農藥殘留0.54ppm，超過容許量0.1ppm；「協何有限公司」的巴西蘑菇重金屬鎘含量4.9mg/kg，超出標準值2mg/kg。

衛生局表示，已將相關不合格產品移請所轄衛生局後續處辦，完整抽驗結果也公布於桃市府衛生局網站及「桃食安心資訊平台」，供民眾查詢參考。

衛生局提醒，民眾選購年節食品時，應注意產品標示是否完整，避免購買顏色過於鮮豔或來源不明之食品，並妥善保存、儘早食用，以降低食品安全風險。若因消費問題或其他爭議需協助，可撥打0800-285-000或1950消費者服務專線，向衛生局或桃園市消費者服務中心申訴。

為提升市民對食品安全的辨識能力，衛生局今年也結合春節節慶意象，特別推出「食安紅包袋」宣導活動，搭配發放過氧化氫及皂黃2項DIY簡易檢驗試劑，預計發放2000份，自2月6日起於衛生局及各區衛生所免費提供。

