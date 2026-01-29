40歲後睪固酮以「這速度」下降 易怒、睡不好全因進入男性更年期

許多男性一跨進40歲大關，就讓周邊親朋好友難以接近，神經敏感，小事易怒、時常感到疲憊或心情低落。雙和醫院泌尿科主治醫師董劭偉說，這些都是「男性更年期」的典型症狀，男性約從40歲開始，睪固酮每年約以1%到2%速度下降，60歲以後更為明顯，男性更年期雖是老化的開始，男性若理解身體變化，就是重新調整自我的契機。

一名年近50歲的男性企業主管，原本表現亮眼，卻在短時間內出現情緒起伏大、專注力下降、睡眠品質變差。起初，他以為是壓力過大，但檢查後發現睪固酮明顯偏低，經過藥物與生活調整治療後，情緒開始變得穩定，體力與精神狀態也隨之改善。

董劭偉說，臨床上，這類案例並不少見，男性更年期常被誤認為單純的情緒或心理問題，實際上只要透過藥物調整，其症狀都有辦法獲得改善。

男性更年期自我觀察面向：

一、留意症狀變化

包括情緒起伏、性功能、體力與睡眠品質

二、了解家族病史

是否有相關內分泌或代謝疾病

三、記錄生活感受

記下症狀出現的頻率與對日常生活的影響，若懷疑與荷爾蒙變化有關，應由醫師進一步評估，而非自行補充藥物。

男性進入中年後，體內的睪固酮濃度會逐年下降，這樣的變化通常發生在40至60歲之間，男性更年期與女性更年期不同，男性的荷爾蒙並非「驟降」，而是長期、漸進式地減少，因此不少人並未察覺，甚至將不適歸因於工作壓力或體力變差。

據台灣男性醫學會統計，國內40歲以上男性中，約有四分之一睪固酮偏低；從40歲開始，每年平均下降約1％至2%，到了60歲後，下降速度更為明顯。當睪固酮低於標準值3ng／mL，可能影響性功能、情緒穩定度、肌力與體能表現。

董劭偉說，男性更年期與女性類似，並非每位男性都會出現明顯症狀，影響程度因人而異，只是肥胖、缺乏運動的族群症狀相對較為明顯，影響身心的風險也較高。

董劭偉說，男性進入更年期時，往往需要重新認識自己身體與心理的變化，也需要家人更多的理解與支持。與其責怪情緒失控或行為改變，不如嘗試傾聽與陪伴，這不僅有助於男性度過身心轉變期，也能維持家庭與人際關係的穩定。

他強調，不少男性面對心情低落或是各種情緒變化時，很常會透過酒精或不當藥物來逃避情緒問題，但這只會加重身體負擔。若症狀影響生活品質，應主動尋求專業協助，醫師能夠過藥物或是運動處方等，幫助男性逐漸找回正常的生活頻率。

飲食建議多攝取高品質蛋白質、富含鋅、維生素D與Omega-3的食物，同時多蔬果，並採取低GI飲食，也建議適度限制酒精與咖啡因；運動則建議重訓結合有氧，重量訓練可維持肌力與骨密度、有氧運動能改善心肺功能，兩者同時加強能提升身體的穩定性，若能搭配伸展與柔軟訓練，可幫助提升活動度、減少緊繃，而運動最重要的則是要「規律運動」，規律比強度更為重要。