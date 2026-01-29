今回暖放晴 周末明顯變天轉濕冷…氣象署：未來1周冷暖交替快

把握今天好天氣，周末又將變天。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，今天隨著東北季風減弱，各地白天氣溫明顯回升，白天舒適溫暖，而中南部日夜溫差相當大。下一波影響台灣的天氣系統，預計周六有鋒面接近並通過台灣上空，隨後也帶來東北季風的涼空氣，因此周末天氣又會有比較明顯的變化。

她說，目前台灣上空西半部雲量偏少，因此白天西半部大致上晴朗穩定，迎風面東半部地區有一些雲、但降雨狀況並不多。另外，中國華南雲量多、水氣也比較多，未來幾天水氣也會漸漸移入到台灣上空，接下來天氣變化速度比較快。

今天清晨低溫，謝佩芸表示，因為西半部晴朗，所以輻射冷卻效應明顯，竹苗地區清晨低溫來到10度以下，雲林局部地區來到10度附近。今天清晨最低溫出現在新竹關西7.5度，其次在苗栗頭屋也只有8.5度。其他各地清晨也比較涼冷一些，低溫普遍只有12至14度左右。

今天白天因為整個冷空氣減弱，以及陽光照射下，白天回溫相當明顯，謝佩芸表示，北台灣到宜花地區白天高溫可以來到20至23度，和昨天比起來明顯回升，中南部地區高溫可以來到24至26度。西半部多雲到晴比較穩定，東半部雲量較多，但降雨不多，只有基隆北海岸、東半部地區有一些零星降雨。

未來天氣變化，謝佩芸表示，台灣附近今天吹偏東風，明天華南地區有鋒面系統漸漸建立，周六這道鋒面通過台灣上空，後方的高壓也會帶來比較涼的東北季風，周日、下周一台灣就會受到東北季風影響，氣溫再度下降。不過這波系統通過速度很快，下周二、下周三高壓系統東移以後，台灣附近轉為偏東風，氣溫又會回升。

溫度趨勢，謝佩芸表示，未來1周溫度起伏變化非常大，中南部地區則是日夜溫差也會比較大一些。明天氣溫也會逐漸回升，所以今明兩天各地都是溫暖舒適的天氣。明天清晨雖然仍有涼意，但低溫和今天清晨相比也會回升2度左右。

謝佩芸說，明天、周六白天舒適天氣，周六下半天隨著鋒面通過、後方的東北季風南下，又會帶來一些涼空氣，因此周日、下周一北台灣溫度又會再明顯下降，這波涼空氣氣溫也是比較低一些，可能最低溫接近14、15度左右。中部、東半部地區在這一波東北季風影響下，氣溫也會比較下降、天氣轉涼。只有高屏地區受到的影響相對小一些，但日夜溫差大。整體來說這波東北季風影響到下周一，到下周二之後，東北季風減弱，氣溫又會再度回升。

降雨趨勢，謝佩芸表示，明天西邊來的水氣增多，台灣上空雲量會逐漸增多，但是西半部地區降雨狀況還不明顯，可能以多雲到陰的天氣為主，東半部地區有一些局部短暫雨，北部山區可能開始有零星短暫雨出現。水氣明顯增加時間就會在周六，白天開始隨著鋒面接近及通過，中部以北地區、東半部地區降雨狀況逐漸增加。周六晚上之後到周日，中部以北、東半部地區水氣比較多，降雨機率提高。

謝佩芸表示，下周一水氣漸漸離開，下半天之後西半部降雨比較減少一些，東半部、北部會有一些短暫雨。整體來說趨勢比較明顯會到下周二之後，水氣比較明顯減少，降雨狀況就會緩和下來。

謝佩芸說，未來1周天氣變化快速，尤其冷暖交替快，要留意溫度的變化，適時調整穿著。周六鋒面逐漸通過，中部以北天氣明顯變化，周末降雨機率增加，安排戶外活動留意最新天氣資訊。周六清晨西半部、金馬地區可能有低雲或霧，搭機往返金馬多加留意航班資訊，霧中行車注意安全。

至於高山降雪機率，謝佩芸說，接下來一波涼冷空氣影響期間，也就是周六晚上到下周一，中部以北、宜花3000公尺以上高山可能會有零星降雪機率。

謝佩芸表示，目前是有資料顯示，可能下周六又會有一波明顯的涼冷空氣南下，影響到台灣附近。但是這波冷空氣強度如何，要持續觀察。冬季逐漸進入尾聲，也將逐漸進入春季，這段期間冷暖交替狀況比較明顯。