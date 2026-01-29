MAZDA 推出元月「駕趣隨行」購車方案　指定車型最高享 7 年原廠保固

快訊

撰文／ 趙克立

主力休旅 MAZDA CX-5 指定車型享 70 期 0 利率與 7 年原廠保固，讓消費者以從容的節奏，安心展開每一段駕馭旅程。 圖／Mazda Taiwan 提供
主力休旅 MAZDA CX-5 指定車型享 70 期 0 利率與 7 年原廠保固，讓消費者以從容的節奏，安心展開每一段駕馭旅程。 圖／Mazda Taiwan 提供

在新年度車市逐步展開之際，台灣馬自達於 1 月推出「駕趣隨行」限時購車優惠，針對 2025 年生產之指定車型，依車型與配額提供最高 7 年原廠保固，部分車款同步搭配 70 期 0 利率方案，藉此回應消費者對於長期用車安心與持有成本的關注。

台灣馬自達表示，此次方案延續品牌「Smile Every Mile」的核心理念，強調駕馭樂趣不僅來自性能數據，而是在日常行駛中，讓駕駛者能夠從容掌握、自在前行的整體體驗。透過設計美學、造車工藝與產品配置的持續優化，MAZDA 期望讓不同生活型態的消費者，都能在產品陣容中找到合適的選擇。

旗艦七人座 MAZDA CX-90 指定車型享 7 年原廠保固與 150 萬元 70 期 0 利率，以完整旗艦規格從容迎接移動日常。 圖／Mazda Taiwan 提供
旗艦七人座 MAZDA CX-90 指定車型享 7 年原廠保固與 150 萬元 70 期 0 利率，以完整旗艦規格從容迎接移動日常。 圖／Mazda Taiwan 提供

指定車型最高 7 年原廠保固　CX-5、CX-90 搭配 0 利率方案

本次元月購車專案中，MAZDA2、Mazda3、CX-3、CX-30、CX-5、CX-60 及 CX-90 等車系，依不同車型與等級，提供 5 年或 7 年原廠保固。其中，Mazda3 與 CX-30 的 Retro Sports Edition 與 Signature 車型，可享 7 年原廠保固；CX-60 全車系則同樣提供 7 年原廠保固。

在休旅車款方面，主力車型 CX-5 指定車型除享有最長 7 年原廠保固外，亦提供 70 期 0 利率方案；旗艦七人座休旅 CX-90，除 7 年原廠保固外，另提供最高 150 萬元 70 期 0 利率，進一步降低入主門檻。

MAZDA CX-60 以新世代後驅平台與上乘行路質感，展現 MAZDA 豪華中型 SUV 駕馭實力，入主指定車型享 7 年原廠保固。 圖／Mazda Taiwan 提供
MAZDA CX-60 以新世代後驅平台與上乘行路質感，展現 MAZDA 豪華中型 SUV 駕馭實力，入主指定車型享 7 年原廠保固。 圖／Mazda Taiwan 提供

銜接 2026 年式車款到港　品牌節奏同步推進

台灣馬自達指出，元月購車優惠除回應市場需求外，也同步銜接 2026 年度產品節奏，正 2026 年式車款將於本月陸續到港，為新年度產品布局揭開序幕。透過既有車型方案與新年式導入並行的方式，維持市場供給與產品節奏的穩定。

讓安心隨行於日常移動，入主 MAZDA3 與 CX-30 指定車型享 7 年原廠保固。 圖／Mazda Taiwan 提供
讓安心隨行於日常移動，入主 MAZDA3 與 CX-30 指定車型享 7 年原廠保固。 圖／Mazda Taiwan 提供

購車方案至 1 月 30 日止

MAZDA 元月「駕趣隨行」購車優惠專案適用期間為 2026 年 1 月 1 日至 1 月 30 日止，限於期間內訂購並完成領牌之 2025 年生產指定車型。相關專案內容與適用條件，依台灣馬自達與授權經銷商公告為準。

