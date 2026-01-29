快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

衛福部投入16億避免春節急診再塞車 開診率曝光 醫院逾7成 診所1成

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
今年春節連假共有9天，為避免去年急診壅塞情形再次上演，衛福部今年投入16億獎勵基層診所開診。衛福部長石崇良今於立法院受訪表示，以目前的訊息開診率已確實有比去年提高，還在持續調查當中。記者翁唯真／攝影
今年春節連假共有9天，為避免去年急診壅塞情形再次上演，衛福部今年投入16億獎勵基層診所開診。衛福部長石崇良今於立法院受訪表示，以目前的訊息開診率已確實有比去年提高，還在持續調查當中。記者翁唯真／攝影

今年春節連假共9天，避免去年急診壅塞情形再次上演，衛福部投入16億元獎勵開診。衛福部長石崇良今於立法院表示，今年開診率比去年高，去年初一、初二至初三開診率最低，今年醫院開診率目前已超過7成、診所也提高，有的地方也已超過一成。

石崇良出席立法院社福衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告，為了提供民眾必要的這個醫療的服務，在健保的部分有各項的加成獎勵啊，包含開診、收治住院跟急診的獎勵。

衛福部日前宣布「健保春節加成獎勵方案」，投入十六億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，鼓勵開診。石崇良在會前表示，預計下周公布所有開診情形，民眾可透過健保快易通APP查詢到所有開診狀況。

石崇良說，調查春節開診情形，目前持續調查中，以目前得知訊息，開診率確實比去年高。特別以去年為例，大概是初一至初三開診率最低。今年目前調查，醫院開診率目前已經超過7成以上、診所也提高，有的地方已經超過一成。

石崇良表示，預期今年年假期間，醫療服務量能較去年提高，醫院在住院部分也加強準備，彈性開床並會預留一些床數。對於流感疫情，石崇良說，按照疫情監測，到上周為止，尚未達到急門診就診率11％，未超過流行閾值，但仍不宜掉以輕心。

石崇良 春節 健保

