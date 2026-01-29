衛福部投入16億避免春節急診再塞車 開診率曝光 醫院逾7成 診所1成

今年春節連假共9天，避免去年急診壅塞情形再次上演，衛福部投入16億元獎勵開診。衛福部長石崇良今於立法院表示，今年開診率比去年高，去年初一、初二至初三開診率最低，今年醫院開診率目前已超過7成、診所也提高，有的地方也已超過一成。

石崇良出席立法院社福衛環委員會「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」等議題進行專題報告，為了提供民眾必要的這個醫療的服務，在健保的部分有各項的加成獎勵啊，包含開診、收治住院跟急診的獎勵。

衛福部日前宣布「健保春節加成獎勵方案」，投入十六億元提供醫療院所診察費、護理費、藥事服務費等加成獎勵，鼓勵開診。石崇良在會前表示，預計下周公布所有開診情形，民眾可透過健保快易通APP查詢到所有開診狀況。

石崇良說，調查春節開診情形，目前持續調查中，以目前得知訊息，開診率確實比去年高。特別以去年為例，大概是初一至初三開診率最低。今年目前調查，醫院開診率目前已經超過7成以上、診所也提高，有的地方已經超過一成。

石崇良表示，預期今年年假期間，醫療服務量能較去年提高，醫院在住院部分也加強準備，彈性開床並會預留一些床數。對於流感疫情，石崇良說，按照疫情監測，到上周為止，尚未達到急門診就診率11％，未超過流行閾值，但仍不宜掉以輕心。