快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

虎航工作證刪中文姓氏 空服員工會籲國籍航空跟進

中央社／ 台北29日電
台灣虎航。聯合報系資料照
台灣虎航。聯合報系資料照

保障員工隱私與安全，台灣虎航昨天宣布工作證將移除中文姓氏並輔以英文別名，桃園市空服員工會今天籲國籍航空都應跟進，不要讓空服員在機上被迫公開全名、暴露個資。

台灣虎航昨天宣布，2月1日起，第一線人員可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識。

桃園市空服員今天發布聲明呼籲中華航空、長榮航空、星宇航空等國籍航空公司應立即跟進，別再讓空服員在機上「被迫公開全名、暴露個資」。

空服員工會表示，長期以來各大國籍航空公司都規定空服員名牌須揭露全名，導致部分乘客可透過姓名搜尋個資、社群帳號，甚至可能發生騷擾情況，不僅模糊工作時間、空間和生活隱私的界線，更對第一線員工造成實質心理壓力與安全風險。

空服員工會說，依據職業安全衛生法規定，雇主有義務預防勞工因執行職務遭受身體或精神不法侵害，過度揭露個資正是現代職場中被忽略卻真實存在的風險，近年日本許多職場已開始推廣「商用名字」，讓員工可以將工作與私生活分開，更利於保護隱私，因此去年六月工會就建議各大國籍航公司停止揭露全名，增加對員工隱私的保護。

空服員工會指出，台灣虎航的做法具有高度示範意義，不只開放第一線人員更彈性的選項，也籲旅客尊重員工隱私，避免未經同意拍攝與散布影像，這是事業單位對「員工尊嚴」和「隱私保護」應有的理解，且包括使用英文名字、商用名字、只呈現名字等多元方式來取代揭露全名，同時能維持專業識別、也能避免個資過度暴露。

空服員工會呼籲，各大國籍航空應正視第一線員工長期承受的結構性壓力，揭露全名的爭議看起來微小、但充滿高度象徵性，停止揭露全名是更尊重員工隱私和自主性、也是更保護員工的表現。

空服員 國籍航空 隱私

延伸閱讀

連鎖效應／經營會員 建構資安預防機制

刑警替地下錢莊查個資追債一審無罪 二審逆轉重判10年半

神明搭飛機SOP曝光！媽祖進香擁專屬機位 空服員暖心舉動網讚爆

保障隱私安全 台灣虎航工作證2月起移除中文姓氏

相關新聞

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天要撲殺場內餘剩的5000多隻雞；防疫...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

蛋雞場私自埋雞屍未通報 資深獸醫師研判原因

台中豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情；一名資深獸...

不如歸去！非洲豬瘟到雞禽流感…防疫人員忙不停 凌晨回家早上撲殺雞

台中去年爆發非洲豬瘟到最近的雞禽流感疫情，台中動保處防疫人員忙不停，防疫人員昨晚開會和準備工作後凌晨回到家，今天一早趕到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。