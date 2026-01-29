虎航工作證刪中文姓氏 空服員工會籲國籍航空跟進

保障員工隱私與安全，台灣虎航昨天宣布工作證將移除中文姓氏並輔以英文別名，桃園市空服員工會今天籲國籍航空都應跟進，不要讓空服員在機上被迫公開全名、暴露個資。

台灣虎航昨天宣布，2月1日起，第一線人員可依個人意願選擇申請新版工作證或名牌，新版設計將移除中文姓氏並輔以英文別名供外籍旅客辨識。

桃園市空服員今天發布聲明呼籲中華航空、長榮航空、星宇航空等國籍航空公司應立即跟進，別再讓空服員在機上「被迫公開全名、暴露個資」。

空服員工會表示，長期以來各大國籍航空公司都規定空服員名牌須揭露全名，導致部分乘客可透過姓名搜尋個資、社群帳號，甚至可能發生騷擾情況，不僅模糊工作時間、空間和生活隱私的界線，更對第一線員工造成實質心理壓力與安全風險。

空服員工會說，依據職業安全衛生法規定，雇主有義務預防勞工因執行職務遭受身體或精神不法侵害，過度揭露個資正是現代職場中被忽略卻真實存在的風險，近年日本許多職場已開始推廣「商用名字」，讓員工可以將工作與私生活分開，更利於保護隱私，因此去年六月工會就建議各大國籍航公司停止揭露全名，增加對員工隱私的保護。

空服員工會指出，台灣虎航的做法具有高度示範意義，不只開放第一線人員更彈性的選項，也籲旅客尊重員工隱私，避免未經同意拍攝與散布影像，這是事業單位對「員工尊嚴」和「隱私保護」應有的理解，且包括使用英文名字、商用名字、只呈現名字等多元方式來取代揭露全名，同時能維持專業識別、也能避免個資過度暴露。

空服員工會呼籲，各大國籍航空應正視第一線員工長期承受的結構性壓力，揭露全名的爭議看起來微小、但充滿高度象徵性，停止揭露全名是更尊重員工隱私和自主性、也是更保護員工的表現。