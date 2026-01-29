部基醫院春節醫療服務不打烊 公告每天門診科別…看病不用都掛急診

衛生福利部基隆醫院今天表示，今年農曆春節期間將持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診維持全年無休、24小時不打烊，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。

基隆醫院表示，2月16日（除夕）至2月21日（初五）上午時段，都有開設門診提供看診服務，每天開診科別如下：

部基另在初一至初三加開內、兒科（初二下午僅兒科）傳染病特別門診」，讓有傳染病就醫需求的民眾能更快分流看診，縮短等候時間，同時也能降低急診壓力、保全急重症醫療量能及品質，提升整體就醫效率。

考量春節期間慢性病人用藥需求，部基健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。若民眾上次（上個月）給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間的2月14日至22日，可提前自1月31日（含）起回診，請醫師開立處方箋，或持慢性病連續處方箋領取下個月藥品。