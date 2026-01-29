快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

部基醫院春節醫療服務不打烊 公告每天門診科別…看病不用都掛急診

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院農曆春節期間仍開設門診，並加開傳染病特別門診，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。聯合報資料照
衛生福利部基隆醫院農曆春節期間仍開設門診，並加開傳染病特別門診，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。聯合報資料照

衛生福利部基隆醫院今天表示，今年農曆春節期間將持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診維持全年無休、24小時不打烊，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。

基隆醫院表示，2月16日（除夕）至2月21日（初五）上午時段，都有開設門診提供看診服務，每天開診科別如下：

16日除夕：腎臟科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、眼科、中醫科、皮膚科。

17日初一：心臟科、外科、骨科、兒科。

18日初二：腎臟科、外科、骨科、神經外科、兒科、精神科、皮膚科。

19日初三：肝膽腸胃科、心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、泌尿科、兒科、精神科、中醫科。

20日初四：胸腔內科、腎臟科、外科、胸腔外科、骨科、泌尿科、兒科、中醫科。

21日初五：心臟科、內分泌新陳代謝科、外科、骨科、兒科、精神科、復健科、中醫科。

部基另在初一至初三加開內、兒科（初二下午僅兒科）傳染病特別門診」，讓有傳染病就醫需求的民眾能更快分流看診，縮短等候時間，同時也能降低急診壓力、保全急重症醫療量能及品質，提升整體就醫效率。

考量春節期間慢性病人用藥需求，部基健保開放持慢性病連續處方箋者，可提前14天回診或領藥。若民眾上次（上個月）給藥天數的最後1天（藥吃完的日期），落在春節期間的2月14日至22日，可提前自1月31日（含）起回診，請醫師開立處方箋，或持慢性病連續處方箋領取下個月藥品。

衛福部基隆醫院院長林三齊表示，春節連假期間的門診服務，院方提前部署、妥善規畫，若民眾假期間需要回診，或臨時有看診需求，都可以安心無虞，並預祝大家新春愉快，健康平安過好年。

衛生福利部基隆醫院農曆春節期間仍開設門診，並加開傳染病特別門診，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。圖／部基醫院提供
衛生福利部基隆醫院農曆春節期間仍開設門診，並加開傳染病特別門診，安排醫護團隊全力守護民眾的健康。圖／部基醫院提供

神經外科 兒科 中醫

延伸閱讀

影／獎勵奏效 衛福部預估診所春節開診率上升

春節、228連假出遊返鄉攻略！台東大眾運輸優惠與接駁一次看

春節9天長 基隆分流確保急診量能…開特別門診

北市春節前抽查大型場所公安 頂好名店城違規罰12萬元

相關新聞

此豐非彼楓！台中豐康牧場爆H5N1禽流感 楓康超市澄清：未售該場雞蛋

台中市豐原區豐康牧場遭爆料蛋雞大量死亡就地掩埋，卻仍正常出蛋。市府昨證實，經檢驗結果為H5N1禽流感陽性。食安處追查，豐...

馬年生肖套幣漲價熱賣 台銀嘉義分行清晨排人龍「火速完售」

農曆春節腳步將近，中央銀行發行馬年生肖紀念套幣開賣，雖然今年因銀價、銅價上漲，套幣售價調高至2450元，仍澆不熄收藏族熱...

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天要撲殺場內餘剩的5000多隻雞；防疫...

像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費，不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

不如歸去！非洲豬瘟到雞禽流感…防疫人員忙不停 凌晨回家早上撲殺雞

台中去年爆發非洲豬瘟到最近的雞禽流感疫情，台中動保處防疫人員忙不停，防疫人員昨晚開會和準備工作後凌晨回到家，今天一早趕到...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。