賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
高體延伸宜蘭案爭議再起，交通部長陳世凱（左）今在立院表示，高鐵延伸議題交通部立場是務實的，只要工程科技可行、國家財政能負擔，會務實來討論延伸議題。記者甘芝萁／攝影
高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦今率領公民團體向行政機關下辯論戰帖，強調交通部刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。交通部長陳世凱則強調高鐵延伸議題交通部立場是務實的，只要工程科技可行、國家財政能負擔，會務實來討論延伸議題。

陳世凱說，交通部鐵道局所提出的相關數據均有所依據，並經顧問公司進行專業評估。高鐵通車營運近20年，交通路網本就會隨發展逐步延伸；交通部支持在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，務實討論並推動高鐵延伸。

陳世凱表示，高鐵延伸相關方案經過多次專業討論，並非只有辯論形式，包括環評委員會等程序，相關專業意見均已充分討論與納入考量。

不過立委洪孟楷質疑，包括賀陳旦、前政委張景森都質疑高鐵延伸宜蘭，張景森甚至批評宜蘭高鐵是「史詩級災難」，很多民進黨高官都私下反對。

陳世凱仍強調，高鐵延伸宜蘭案跟北宜直鐵都討論10至20年，「張前政委應該很清楚整個過程」，對於「史詩級災難」一詞應該是形容詞，但張在批評宜蘭高鐵案時，不僅金額說錯、公里數也說錯，「不清楚張前政委批評的依據是什麼？」交通是很專業的，政府不會亂花錢。

對於立委持續質疑地方很多民眾反對高鐵延伸宜蘭案，陳世凱也反駁，宜蘭縣府、縣議會、宜蘭立委也都說支持宜蘭高鐵方案，先前交通部調查也有79.5%的民眾支持高鐵延伸到宜蘭，對於反對的意見都尊重，但各界也應該知道交通部的決策是很嚴謹的。

立委林國成則提議此案是否需要發動公投？陳世凱說，不應該由交通部發動，不過公投是人民的權益，一切尊重，但交通部已針對此案先前就有做過民調。

立委洪孟楷則質詢同樣在場的台鐵公司董事長鄭光遠，詢問曾擔任過台灣高鐵公司董事長的他，對於高鐵延伸宜蘭案、北宜直鐵兩案，到底覺得哪個方案好？鄭光遠表示，依照目前交通部的規畫方向（高鐵延伸宜蘭）是贊成的。

高鐵延伸宜蘭 交通部長 陳世凱 賀陳旦

