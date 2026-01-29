把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天東北季風將逐漸減弱，預期是天氣較為穩定的一天，東半部雲量偏多，偶有零星降雨，西半部大致為多雲到晴天氣。

白天溫度上升，他說，北部、東半部高溫20至23度，中南部高溫23至26度或以上，夜晚到明天清晨中北部、東北部都市地區低溫15至17度，空曠地區仍可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到16度或以下，日夜溫差較大，同時今晚到明天清晨西半部有局部霧發生的機會。

吳聖宇表示，明天中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，有時雲層較厚的話感覺會比較陰霾，愈往南受影響會愈小，看到陽光的機會也就愈大，只有迎風面花東地區可能有零星局部降雨。溫度方面仍較溫暖，夜晚到周六清晨低溫變化也不明顯，日夜溫差較大，西半部出現局部霧的機會可能更高一些。

周六天氣是比較明顯轉變的一天，他說，周六下午到晚間鋒面通過，之後東北季風增強，苗栗以北到大台北、宜蘭一帶，可能從周六上午逐漸有短暫陣雨，下午到晚間降雨的情況轉趨明顯，尤其北部、東北部山區可能有局部較多的累積雨量。下午到晚間降雨區域逐漸擴大到中部、花東地區，轉為短暫陣雨天氣。南部地區受影響程度較小，雲量增多，山區有局部短暫陣雨，平地部分大致維持多雲到陰天氣。

吳聖宇表示，周日白天東北季風持續較強，中層水氣伴隨雲雨帶東移經過台灣上空，中部以北、東半部以及南部山區持續有短暫陣雨，南部平地為多雲到陰的天氣。可能要等到下周一晚間之後水氣才會逐漸減少，下周一白天中部以北、東半部仍是有短暫陣雨的天氣，晚間起降雨會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部一帶，西半部轉為多雲天氣。

下周二白天東北季風逐漸減弱，他說，晚間以後天氣比較穩定一些，東北部、東部還有些局部短暫陣雨，大台北地區轉為多雲，西半部則是多雲到晴的天氣。

至於高山降雪機率，他表示，華南雲雨帶水氣經過，周日到下周一之間700hpa的0度等溫線也將會較為往南壓來到北台灣附近，如果中層低溫跟水氣配合，不排除中北部高山地區有局部冰霰或降雪。

溫度方面，吳聖宇表示，周六白天因為降雨，苗栗到大台北白天高溫略降，夜晚到周日清晨隨著東北風增強帶來冷空氣，溫度有所下降。周日東北季風帶來的冷空氣會更強一些，配合降雨的較高濕度，預期將會有比較濕冷的感覺，愈往北愈明顯，目前預報大致還是東北季風等級。

吳聖宇表示，下周一依然較為濕冷，夜晚到下周二清晨低溫變化不大，可能要留意雲層是不是會比較散開，有沒有輻射冷卻作用出現的機會。下周二白天隨著東北季風減弱、陽光露臉，溫度就會有逐漸上升的趨勢。

周末開始到下周一的這波冷空氣，雖然目前預報還是東北季風等級，不過，吳聖宇表示，仍可能會造成局部低溫的現象，而且水氣較多、偏向濕冷型態，降雨會延伸到中部地區，中北部高山有可能出現局部冰霰或降雪，預期仍會是變化感受較明顯的一次過程，要等到下周二才會回溫、天氣好轉。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。