迪化街買年貨被當盤子？北市府祭公秤坐鎮 缺斤兩現形即開罰

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街1月31日登場，北市府今年起首度採「當場限改、再犯即罰」嚴格管理機制，若巡檢發現攤商隱匿或未標示價格或標示不明等，第一次限改、二度再犯即開罰。本報資料照片／記者潘俊宏攝影
「2026台灣年味在台北」迪化街年貨大街後天登場，一路熱鬧至2月15日。北市法務局今宣布，有別於過去宣導、輔導來協助違規攤商改善，今年起首度採「當場限改、再犯即罰」嚴格管理機制，永樂市場也備有「公秤」，讓民眾隨時檢視商品是否缺斤少兩。

法務局表示，年貨大街活動期間短、來客數多，過去多採宣導與輔導方式協助攤商改善違規，但實務上仍發現，不少攤商於輔導改善後，活動期間再次出現違規，去年1月13日至27日稽查1214家次、輔導改善68家次。

法務局指出，市府考量已宣導多年，今年起調整執法強度，若經巡檢發現隱匿或未標示價格或標示不明、計價方式模糊或度量衡有誤，第一次發現違規即會立即限期改善。活動期間將加強稽查，每日現場巡查，若發現命限改後仍有違規的攤商，將不予寬貸，後續逕行依法裁處，強化管理成效。

依據台北市消費者保護自治條例第9條規定「企業經營者對於其提供之商品或服務，應提供消費者充分與正確之資訊，不得有誤導、隱匿或欺罔之行為。」

法務局強調，違反者經依同自治條例第39條規定通知限期改正而屆期不改正者，得處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。消保官將就查獲違反規定的攤商，移請主管機關台北市商業處依法處置。

消保官提醒，永樂市場服務處現場備有「公秤」，消費者可隨時檢視商品斤兩是否足重。若發現價格不清或缺斤少兩，可即時向年貨大街服務台反映或撥打1999市民熱線檢舉。

消保官建議消費者，選購年節食品時，切記貨比三家，同時應仔細確認商家標示售價的計價單位，避免衍生消費爭議；另注意包裝是否完整無破損，留意販售場所環境是否潔淨衛生，適量採買，不大量囤積，確保食材的新鮮與安全。如有消費爭議，可撥打消費者服務專線1950或1999轉7812，法務局將提供消費諮詢及協助申訴。

