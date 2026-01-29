餵出失控遊蕩犬群…嘉義婦人遭罰8.6萬 蔡易餘提案修動保法納管

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年侵害民眾安全、農漁業與生態事件頻傳，引發民眾反彈。記者魯永明／翻攝
嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年侵害民眾安全、農漁業與生態事件頻傳，引發民眾反彈，嘉縣家畜疾病防治所統計，精準捕捉專線通報案件，家犬與遊蕩犬肇事比例各約占一半，顯示放養、餵養與棄養已成犬隻失控關鍵因素。

竹崎鄉內埔村吳姓婦人長期在住處周邊餵食流浪犬，形成超過10隻犬群聚集點，近1年接連發生追車、咬人與民眾跌倒受傷事件，嚴重影響居民通行與安全。家畜所去年6月獲報多次查察，屢遭婦人辱罵、推擠，甚至阻撓捕犬作業，涉及妨害公務。

家畜所依動物保護法與動物傳染病防治條例開罰，包含未辦理寵物登記、未施打狂犬病疫苗、未絕育等，共裁罰8萬3000元，另因犬隻危及公共安全再加罰3000元，合計8萬6000元。涉案11隻犬全數捕捉、完成絕育收容，不再回置原地。

家畜所強調，只要長期、定時提供食物具管理行為，依法認定飼主，須負疫苗、晶片與絕育等法定責任。有餵養者私自拆除行為矯正器，使犬群管控更加困難。縣內犬隻肇事案件，不乏放養家犬與未受管理問題犬，有幼童遭咬傷縫合超過200針，未依法登記、疫苗與結紮，最低處8萬3000元罰鍰，疏縱犬隻加罰1萬5000元。

立委蔡易餘質詢農業部，布袋、東石、義竹鄉一帶漁業重鎮，也是冬候鳥棲地，成群遊蕩犬追逐保育黑面琵鷺，結伴闖入魚塭、撕咬鴨群，甚至挖洞侵入養豬場咬死11頭豬，鵝農也屢因犬群驚嚇踩踏傷亡。遊蕩犬流竄，恐成禽流感、非洲豬瘟等重大疫病潛在傳播媒介，攸關防疫體系與公共安全，愛動物應以認養管理取代餵養，不能放任犬群野外無限制繁殖。

立法院經濟委員會日前審查動物保護法部分條文修正草案，針對遊蕩動物衝突社區設置、人為餵養影響與飼主認定展開討論，農業部研議要求林保署提供更多土地作收容空間。蔡易餘等委員提案修正動保法第3條，明定「定時定點餵食者」亦屬飼主，引發部分愛媽反彈，認為應先正視棄養行為才是根本；如何在動保與公安間取得平衡，已成為亟待面對課題。

