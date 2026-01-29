猶如心臟長石頭！72歲麵店嬤劇烈胸痛險猝死 醫1招解心頭之患

72歲麵店頭家嬤長期胸悶、胸痛、喘，直到上月底劇烈胸痛，痛到冒冷汗緊急送醫，發現罹患複雜性冠心病合併巨大鈣化結節，冠狀動脈嚴重鈣化，猶如血管「長石頭」，左迴旋支血管已完全阻塞，病況危急，經醫療團隊評估，接受「經皮機械循環輔助裝置」輔助心導管手術，成功磨除鈣化結節並打通阻塞血管，術後3天出院，終於能好好呼吸，準備回越南家鄉探親。

中國醫藥大學附設醫院心臟內科醫師黃信鎰表示，冠狀動脈鈣化結節是脂肪斑塊長期堆積在血管壁，逐漸硬化形成如石頭般堅硬的鈣化病灶，傳統氣球擴張術難以撐開阻塞血管，常需使用鑽石旋磨術與機械循環輔助系統，才能在安全條件下完成治療，爭取病人生機。

黃信鎰說明，這名女患者主冠狀動脈主幹近端有大於1公分的巨大鈣化結節，阻塞血管超過90%，左迴旋支血管完全阻塞、左前降支血管先天特別細小，隨時可能猝死，但女病患不想開胸手術，經評估接受「經皮機械循環輔助裝置」輔助心導管手術，成功磨除冠狀動脈鈣化結節，打通血管，並重建周邊血流，手術2個多小時，術後3天出院。

另有88歲男病患因急性心肌梗塞併發心因性休克入院，心臟收縮功能僅剩 20%，醫師考量患者年事已高且血管條件不佳，接受「經皮機械循環輔助裝置」心導管手術，順利治療嚴重鈣化的血管，術後追蹤心臟功能大幅進步至49%（接近正常值），腎功能也恢復正常。