高雄「超人力霸王」開運小紅包來了！ 全市36處市場發放日期公布

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今年高雄「開運小紅包」的主角是超人力霸王，全市36處傳統市場可領到。記者徐白櫻／攝影
高雄年開運小紅包主角是日本動漫超人力霸王，為吸納年貨買氣，高市經發局宣布，從2026年2月3日到2月14日，全市36處公有市場限量發放市府人氣馬年小紅包，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。

高市經發局連續3年與各地市場合作發放過年小紅包，今年配合高雄冬日遊樂園主題IP，小紅包主角也是超人力霸王，正面印製「超人精神、一馬當先」，背面文字是「2026 HAPPY NEW YEAR」。

經發局長廖泰翔表示，高雄傳統市場商品種類豐富多元，去年有18處市集及166位攤商通過經濟部評核，其中苓雅區國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國唯二、南部唯一的「五星金賞」殊榮，五星及四星樂活名攤總數52攤，較往年成長超過4成，歡迎民眾「來市場、買澎湃」。

經發局說明，2月3日起，龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等36處公有市場發放小紅包，詳細發放資訊請洽各公有市場自治會與經發局臉書，數量有限，發完為止。此外，春節期間商圈「高雄過好年」系列活動同步展開，共計27處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置，春節走訪高雄各地特色商圈，必能感受濃厚年節氛圍。

各地領取高雄開運小紅包發放訊息，歡迎民眾辦年貨、買年菜的同時也能索取紅包，討吉利過好年。圖／高市經發局提供
紅包 人力

相關新聞

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天要撲殺場內餘剩的5000多隻雞；防疫...

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

蛋雞場私自埋雞屍未通報 資深獸醫師研判原因

台中豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情；一名資深獸...

影／豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場...

賀陳旦下辯論戰帖質疑宜蘭高鐵 陳世凱駁：交通部決策嚴謹

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦今率領公民團體向行政機關下辯論戰帖，強調交通部刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。...

餵出失控遊蕩犬群…嘉義婦人遭罰8.6萬 蔡易餘提案修動保法納管

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年侵害民眾安全、農漁業與生態事件頻傳，引發民眾反彈，嘉縣家畜疾病防治所統計，精準捕捉專線通報案件...

