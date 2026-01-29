高雄「超人力霸王」開運小紅包來了！ 全市36處市場發放日期公布
高雄馬年開運小紅包主角是日本動漫超人力霸王，為吸納年貨買氣，高市經發局宣布，從2026年2月3日到2月14日，全市36處公有市場限量發放市府人氣馬年小紅包，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。
高市經發局連續3年與各地市場合作發放過年小紅包，今年配合高雄冬日遊樂園主題IP，小紅包主角也是超人力霸王，正面印製「超人精神、一馬當先」，背面文字是「2026 HAPPY NEW YEAR」。
經發局長廖泰翔表示，高雄傳統市場商品種類豐富多元，去年有18處市集及166位攤商通過經濟部評核，其中苓雅區國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國唯二、南部唯一的「五星金賞」殊榮，五星及四星樂活名攤總數52攤，較往年成長超過4成，歡迎民眾「來市場、買澎湃」。
經發局說明，2月3日起，龍華、武廟、哈囉、岡山文賢等36處公有市場發放小紅包，詳細發放資訊請洽各公有市場自治會與經發局臉書，數量有限，發完為止。此外，春節期間商圈「高雄過好年」系列活動同步展開，共計27處商圈參與，結合市集活動、消費優惠與節慶布置，春節走訪高雄各地特色商圈，必能感受濃厚年節氛圍。
