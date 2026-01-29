高雄「超人力霸王」開運小紅包來了！ 全市36處市場發放日期公布

高雄馬年開運小紅包主角是日本動漫超人力霸王，為吸納年貨買氣，高市經發局宣布，從2026年2月3日到2月14日，全市36處公有市場限量發放市府人氣馬年小紅包，邀請市民朋友走進市場採買年貨、領紅包討吉利，迎接嶄新的馬年新春。

高市經發局連續3年與各地市場合作發放過年小紅包，今年配合高雄冬日遊樂園主題IP，小紅包主角也是超人力霸王，正面印製「超人精神、一馬當先」，背面文字是「2026 HAPPY NEW YEAR」。

經發局長廖泰翔表示，高雄傳統市場商品種類豐富多元，去年有18處市集及166位攤商通過經濟部評核，其中苓雅區國民市場的「國民魚丸料理」更榮獲全國唯二、南部唯一的「五星金賞」殊榮，五星及四星樂活名攤總數52攤，較往年成長超過4成，歡迎民眾「來市場、買澎湃」。