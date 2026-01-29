斷捨離衣服別亂丟！環保局示警「4大類」不能回收 違者恐吃6000元罰單

農曆春節將近，不少民眾趁年終大掃除整理家中舊衣，一次打包投入舊衣回收箱。不過，新北市政府環保局特別提醒，舊衣並非「全部都能回收」，若未依規定丟棄，恐觸法挨罰，最高可處新台幣6000元罰鍰，呼籲民眾清理衣物前務必先確認回收規範。

哪些舊衣不可回收？

新北市環保局在臉書發文指出，舊衣回收僅限於「經簡單清潔後仍可使用的衣物」，其中內衣褲、泳衣、睡衣，以及破損或明顯髒污的衣物，因屬貼身或無法再利用，皆不得投入舊衣回收箱，應直接裝入專用垃圾袋，交由垃圾車清運。環保局也強調，凡「貼身接觸私密處」或「已破損」的衣物，一律視為一般垃圾處理。

大人小孩舊衣也有規範

針對是否分大人或小孩衣物才能回收，環保局進一步說明，只要不是貼身私密衣物、且衣況完整乾淨，不論成人或孩童衣物皆可回收；相反地，若衣物已無法再穿，即使是兒童衣物，也不符合回收條件。至於棉被、枕頭、床單、鞋襪、窗簾、毛巾、地毯等物品，則不屬於舊衣回收範圍，須直接丟入一般垃圾。

回收好處與正確做法

環保局提醒，民眾若未依規定分類回收，將可依《廢棄物清理法》裁處1200元至6000元不等罰鍰。另也呼籲民眾善用舊衣回收，因回收再利用不僅減少垃圾量，也有助節水，指出製作一件純棉T恤約需耗費2700公升水資源。乾淨且仍可使用的舊衣，建議清洗整理後交由慈善團體、投入核准回收箱，或交給清潔隊循線回收車處理。