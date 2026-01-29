像活在1980年代…他不解診所為何只收現金 醫解答：並非避稅

科技發達的現代，診所堅持收現金的理由是什麼呢？一名網友發文，很疑惑為何診所只收現金，無論是信用卡、轉帳還是電子支付都拒收，感嘆「感覺還活在1980年代」。對此，不少網友認為是為了避稅或不想被抽手續費。不過有位醫師現身說法，透露並不是為了避稅，因為是怕轉帳遇到有問題的錢，如果帳戶被凍結會卡住整個收入和員工薪水。

一名網友在Threads發文，不能理解為何診所還堅持「只收現金」，不僅不能使用信用卡，連轉帳或電子支付都不能用，明明已經是科技發達的2026年了，卻好像活在1980年代一樣不便利，抱怨「這麼簡單的事情還需要搞這麼複雜」。

此文一出，不少網友認為診所是為了避稅或不想被抽取手續費，「LINE Pay店家會被扣3%手續費，佔利潤比例太高了，除非拉高單價，毛利拉高，這樣實際賺到的錢才攤得過這些支付的手續費」、「收沒多少錢還被抽手續費」、「診所又不像店家要搶生意，有知名醫師還限定一天看診幾名，幹嘛浪費手續費的錢」。

也有網友猜測其他原因，「這個我問過某診所，說是患者數量不夠多，對醫生來說引進多元支付沒有效益」、「因為台灣收現金風險跟成本相對較低了，沒有被偷被搶假鈔的問題」、「因為您把醫療當消費行為，而健保醫療院所沒有義務提供多元支付以吸引消費者光顧」。

有位醫師在留言區解答，其實診所並沒有逃漏稅的問題，只要有開收據就無須擔心，是因為本身診所利潤不高，被抽2%的手續費影響不小，等於整天會減少20%的利潤；加上如果用轉帳遇到有問題的錢的話，整個帳戶會被凍結，造成收入和員工薪水被卡住，非常麻煩，因此還是維持只收現金。