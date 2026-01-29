豐原爆蛋雞場爆禽流感隱匿疫情 吹哨者：我應該更早爆料！

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感；最早爆料該雞場問題的林姓男子說，他二周前就看到雞場員工在埋雞，自己應該更早爆料出來；許多人感謝他「吹哨」，減少疫情蔓延和恐慌。

本報記者今天訪問到「吹哨者」林姓男子，他說二周前他在雞場附近農田工作，剛好看到雞場二名員工在埋雞，他不常帶手機到農田工作，沒有拍照，他當時想著，曾看到新聞報導南部有禽流感，立刻想到埋雞是否也有關，但業者不通報，反而偷埋雞。

林姓男子說，他前天踢爆豐康牧場掩埋死雞，自己親眼看到牧場內兩名員工一胖一瘦用黑色垃圾袋及白色布袋裝雞屍體上車運出去，還看到小貨車開進牧場，隨即牧場蛋車也跟著出去。