豐原爆蛋雞場爆禽流感隱匿疫情 吹哨者：我應該更早爆料！
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感；最早爆料該雞場問題的林姓男子說，他二周前就看到雞場員工在埋雞，自己應該更早爆料出來；許多人感謝他「吹哨」，減少疫情蔓延和恐慌。
本報記者今天訪問到「吹哨者」林姓男子，他說二周前他在雞場附近農田工作，剛好看到雞場二名員工在埋雞，他不常帶手機到農田工作，沒有拍照，他當時想著，曾看到新聞報導南部有禽流感，立刻想到埋雞是否也有關，但業者不通報，反而偷埋雞。
林姓男子說，他前天踢爆豐康牧場掩埋死雞，自己親眼看到牧場內兩名員工一胖一瘦用黑色垃圾袋及白色布袋裝雞屍體上車運出去，還看到小貨車開進牧場，隨即牧場蛋車也跟著出去。
林姓男子說，1700隻的死雞有辦法全部埋在小花圃嗎？大量異常死亡不通報還繼續賣蛋獲取盈利，甚至把死雞運出別縣市危害當地居民，真的該罰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言