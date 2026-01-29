春節9天長 基隆分流確保急診量能…開特別門診

農曆春節連假長達9天，基隆市衛生局今天表示，為確保急重症患者能獲得即時的醫療服務，已邀集各大醫院、醫師公會、護理師公會及藥師公會等相關代表，召開共識會議，透過數據化管理提升應變效率，確保醫療量能充足。

因應春節年假，基隆市醫藥相關團體代表26日召開共識會議。衛生局說，開會前曾拜訪基隆市醫師公會理事長王俊傑，並分別與基隆兩大主要急救責任醫院，衛生福利部基隆醫院院長林三齊、基隆長庚醫院與吳俊德交換意見，希望能讓政策規畫更臻完善。

衛生局張賢政局長表示，春節連假預料全國各級醫院急診普遍壅塞，對急重症醫療量能造成巨大衝擊。今年提早應對、超前部署，啟動「春節特別門診」及「傳染病門診」分流機制，希望有效分流輕症患者，確保急診資源能集中用於急重症傷患，全力守護市民的生命安全與就醫品質。

衛生局已協調各級醫院春節期間加開特別門診，並從2月14日起安排人力，每日監測急診就診人次、病床數等關鍵指標，與醫院高層建立即時通訊啟動即時調度機制，透過數據化管理來提升整體應變效率，確保醫療量能充足。

衛生局調查資料顯示，除夕當天基隆仍有59家診所提供門診服務，春節大年初一至初三也有協調診所開診，部基、長庚和三軍總醫院基隆分院、新昆明醫院，也將開設春節特別門診。

部立基隆醫院更初一至初三開設內科、外科、骨科及兒科門診服務。讓民眾若有一般醫療需求，能獲得即時且適切的照顧。4家急救責任醫院急診仍24小時提供服務，確保病患能在對的地方，獲得對的治療。

衛生局預計在2月9日透過基隆市政府LINE平台、衛生局網站、基隆親子平台、基隆長輩平台，臉書等 多元管道，提前告知市民各院所的門診時間表。

張賢政向春節期間出勤，守護市民健康的醫護藥師同仁，致上最深的敬意與謝意。他們的專業與辛勞，是市民健康最堅實的後盾。民眾也請配合「輕症到診所、重症赴醫院」分流精神，若遇非緊急的醫療需求，優先利用基層診所或醫院開設的特別門診看診。