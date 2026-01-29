影／豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，30多名工作人員穿防疫裝進入雞場，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。
業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情，台中市政府不敢大意，已設立前進指揮所，並決定今天全面撲殺雞場內雞隻。
今天排定早上8點撲殺5000多隻雞，台中市動保處與衛生局等單位人員早上7點到場，豐原警分局員警在現場警戒管制人員進出，上午8點，一輛遊覽車載30多名工作人員到場，陸續穿上防護衣，衛生局人員先詢問他們最近身體狀況，如有發燒不適合進入撲殺雞隻。
上午8點多，雞場打開大門讓工作人員進入，將全面撲殺後並消毒，預計持續到今天中午。
