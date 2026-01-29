快訊

性侵殺害馬來西亞籍女大生！凶嫌梁育誌更二審逆轉逃死

MLB／1個月內換4隊 鄭宗哲轉戰國民隊

豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

影／豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場雞隻，30多名工作人員穿防疫裝進入雞場，要撲殺場內剩餘的5000多隻雞。

業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情，台中市政府不敢大意，已設立前進指揮所，並決定今天全面撲殺雞場內雞隻。

今天排定早上8點撲殺5000多隻雞，台中市動保處與衛生局等單位人員早上7點到場，豐原警分局員警在現場警戒管制人員進出，上午8點，一輛遊覽車載30多名工作人員到場，陸續穿上防護衣，衛生局人員先詢問他們最近身體狀況，如有發燒不適合進入撲殺雞隻。

上午8點多，雞場打開大門讓工作人員進入，將全面撲殺後並消毒，預計持續到今天中午。

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影
台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，台中市府採檢送驗昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天全面撲殺案場雞隻。記者游振昇／攝影

台中市 衛生局 禽流感

延伸閱讀

昔優良牧場爆禽流感 中市府撲殺數千雞、追蛋流向

染禽流感牧場標榜動福蛋 透過網路賣全台

台中蛋雞場染禽流感涉隱匿 1月10日出現症狀仍出蛋

專家：防禽流感避免吃未熟蛋 案例場人員當心發燒

相關新聞

影／防疫員進豐原雞場撲殺5000多隻雞 現場傳出雞隻最後哀鳴聲

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，今天要撲殺場內餘剩的5000多隻雞；防疫...

把握難得好天氣！今陽光露臉漸回暖 周末劇烈變天急轉濕冷

今天清晨在竹苗一帶出現較明顯的輻射冷卻低溫現象，最低溫在新竹關西7.5度，其次是苗栗頭屋8.5度。天氣風險公司資深顧問吳...

蛋雞場私自埋雞屍未通報 資深獸醫師研判原因

台中豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，業者涉嫌私自掩埋未通報隱匿疫情；一名資深獸...

影／豐原蛋雞場染禽流感上千隻雞死 今進場5000多隻雞全撲殺

台中市豐原區蛋雞場「豐康牧場」上千隻雞死亡，昨天確認感染H5N1高病原性禽流感，台中市政府急查雞蛋流向，今天全面撲殺案場...

餵出失控遊蕩犬群…嘉義婦人遭罰8.6萬 蔡易餘提案修動保法納管

嘉義縣遊蕩犬問題惡化，近年侵害民眾安全、農漁業與生態事件頻傳，引發民眾反彈，嘉縣家畜疾病防治所統計，精準捕捉專線通報案件...

猶如心臟長石頭！72歲麵店嬤劇烈胸痛險猝死 醫1招解心頭之患

72歲麵店頭家嬤長期胸悶、胸痛、喘，直到上月底劇烈胸痛，痛到冒冷汗緊急送醫，發現罹患複雜性冠心病合併巨大鈣化結節，冠狀動...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。