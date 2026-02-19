日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！
一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。
該名女子在貼文中提到，起初她對於丈夫推薦的這道台灣特色料理感到困惑且抗拒。她描述「老公第一次帶我去這家餐廳時，我差點生氣」。然而，在嘗試了一口簡單的「番茄切片配醬油、糖和薑」後，她驚訝地發現，這種搭配竟然讓她徹底改觀。「太美味了，我甚至吃了第二份！」她興奮地表示。
最後，她還在貼文中感性地說：「現在，不管怎麼吃，我都愛上了番茄。謝謝你，台灣🇹🇼。」
這篇貼文曝光後，迅速引發網友熱議。不少人對於這種吃法表示高度認同，紛紛留言表示，「這個在高雄跟台南賣的才好吃（不過高雄台南以外的地方好像也沒在賣）」、「喜歡南部番茄盤真的是懂吃！」、「南部吃法，你也真的很會吃…（大大稱讚）」、「您是內行的！這吃法超級好吃」、「我一定要試看看」。
然而，也有部分網友提出不同看法，認為這道菜並非所有人都能接受。「這個口味，也不是很多台灣人能接受耶」、「身為中部人我還不敢吃生番茄」、「番茄的品種也有差，不是每種都適合這樣吃」。
此外，也有熱心網友分享相關知識與建議：「叫黑柿番茄」、「可以在台灣買醬油膏回日本自己做喔…醬油膏+砂糖+薑泥…味道很像…試試看」、「很傳統的味道」、「因為番茄是寒性的水果，所以加薑（熱性）來中和食物的屬性」。
