快訊

數據說話！30分鐘完成作業 比邊滑手機邊讀書3小時划算

經典賽／大聯盟官網列出各隊關鍵人物 中華隊的「他」被點名了

北市南港掩埋場起火…濃煙飄散！ 環保局籲「4處居民」戴口罩外出

聽新聞
0:00 / 0:00

日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！

聯合新聞網／ 綜合報導
番茄。(圖／123RF)
番茄。(圖／123RF)

一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。

該名女子在貼文中提到，起初她對於丈夫推薦的這道台灣特色料理感到困惑且抗拒。她描述「老公第一次帶我去這家餐廳時，我差點生氣」。然而，在嘗試了一口簡單的「番茄切片配醬油、糖和薑」後，她驚訝地發現，這種搭配竟然讓她徹底改觀。「太美味了，我甚至吃了第二份！」她興奮地表示。

最後，她還在貼文中感性地說：「現在，不管怎麼吃，我都愛上了番茄。謝謝你，台灣🇹🇼。」

這篇貼文曝光後，迅速引發網友熱議。不少人對於這種吃法表示高度認同，紛紛留言表示，「這個在高雄跟台南賣的才好吃（不過高雄台南以外的地方好像也沒在賣）」、「喜歡南部番茄盤真的是懂吃！」、「南部吃法，你也真的很會吃…（大大稱讚）」、「您是內行的！這吃法超級好吃」、「我一定要試看看」。

然而，也有部分網友提出不同看法，認為這道菜並非所有人都能接受。「這個口味，也不是很多台灣人能接受耶」、「身為中部人我還不敢吃生番茄」、「番茄的品種也有差，不是每種都適合這樣吃」。

此外，也有熱心網友分享相關知識與建議：「叫黑柿番茄」、「可以在台灣買醬油膏回日本自己做喔…醬油膏+砂糖+薑泥…味道很像…試試看」、「很傳統的味道」、「因為番茄是寒性的水果，所以加薑（熱性）來中和食物的屬性」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

番茄 日本 Threads

相關新聞

不斷更新／初三國道一早就「紫爆」 南北向車流激增 避開18地雷路段

今天初三、各地天氣明顯好轉，出遊和北返車潮上午已逐漸湧現。國道3號環東-南港南向路段接國道5號「紫爆」，即時車速11公里。

日本人妻「從厭惡到愛上」台灣番茄料理 老饕讚：懂吃！

一名嫁到台灣的日本女網友近日在社群平台「Threads」上分享了一段有趣的經歷，吸引了大批網友熱烈討論。她在貼文中提到，自己原本對番茄相當厭惡，但自從品嚐了台灣特有的吃法後，竟然愛上了番茄。

北部終於出太陽！吳德榮：初五起全台好天氣飆30度高溫 下周二變天

今天大年初三，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天、明天台灣附近...

冷氣團減弱逐日回暖 周末30度高溫熱如夏天 收假日恐霧擾金馬交通

今天大年初三。天氣風險公司天氣分析師黃國致今天表示，大陸冷氣團逐漸減弱，到下周一台灣周邊轉為高壓迴流偏東風環境，各地天氣...

冷氣團減弱今天漸回溫 初四水氣增大台北再轉雨

今天大年初三，氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫開始回升，各地早晚仍涼，新...

今初三回暖放晴適合走春 下周二再變天、228連假水氣增

今天大年初三，中央氣象署表示，今天清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，宜蘭及花蓮高溫約...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。