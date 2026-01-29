周六晚起又要變天了 賈新興：未來10天氣溫兩升兩降

未來10天氣溫兩升兩降，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，周六晚起至周日受水氣移入影響，嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。周六至下周一及下周六，有受東北季風影響的機率。美西持續異常高溫，美東留意極端低溫及降雪。

近期天氣趨勢，他說，明天，東北角及花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨， 午後竹苗以南山區有零星短暫雨。周六，苗栗以北及花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後桃園以北及宜花東轉有局部雨。周六晚起至周日，受水氣移入影響，嘉義以北轉有局部短暫雨。下周一，竹苗以南山區及宜花東仍有局部短暫雨。周六清晨及周日清晨，西半部及金馬地區易有低雲或局部霧影響能見度。

賈新興表示，下周二，北海岸、基隆至東北角及宜花東至鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，午後南投及嘉義山區有零星短暫雨。下周三，午後花東山區有零星短暫雨。下周四至下周五，午後花東山區轉多雲。下周六，有受偏強東北季風影響的機率，桃園以北及宜花東轉有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。