生肖錢母年年換 越堆越多怎麼辦？專家揭正確處理方式

不少廟宇每年發送生肖錢母或套組，舊錢母或套組不能亂丟越堆越多，那能否繼續擺放？民俗專家廖大乙說，通常不建議擺放非當年度生肖錢母，若收納已成問題，建議回歸本位送回原廟宇處理，或向神明稟明處置方法獲准後再行處置。

廖大乙指出，現在很多錢母或套組都有限定生肖年，若進入新的一年通常建議不要再繼續擺放，依照生肖年擺放為宜，除非像是紫南宮的蛇年錢母套組為「聚寶盆」，明顯有感受聚財賺錢，那就可以考慮繼續擺放在財位，反之就收起來。

只是，不管是生肖錢母或帶有生肖意象的錢母套組，因為都是神明加持過的物件，所以不能任意丟棄，也無法像舊紅包袋一樣拿去燒化掉，若是單枚舊錢母還算好收納，若是盒裝套組越堆越多，反而造成困擾。

廖大乙建議，對於非當年度生肖的舊錢母套組，若已無空間可以收藏，不妨就讓其回歸本位，將舊的生肖錢母或是盒裝套組交還給原廟宇，讓廟方統一處理；或向神明稟明預計要處置方法，獲神明聖筊允准後再行處置為宜。

此外，比起生肖錢母，以純金打造、現金等可用於市場、銀行能真實流通作為錢母，更加妥當，當作錢母的金額也不用太大，只要1元銅板即可，因為「一」帶有一元復始、包羅萬象等涵義，放錢包也不占空間，待新的一年再捐助福田即可。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。