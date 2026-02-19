地瓜發芽、有黑色黏液先別丟！專家認證無毒又養生 保存勿放冰箱

天氣漸冷，路邊熱騰騰的烤地瓜總吸引人停下腳步。不過，若是自己買地瓜回家，時間一久，常見的狀況就是「怎麼發芽了？」，甚至表面還出現一點黑黑的黏液，讓人擔心是不是壞掉。根據日媒FNN專欄中熟悉蔬果的專家堀基子指出，地瓜其實不只是營養豐富的冬季點心，更是具有深厚歷史的重要作物。

專家說明，地瓜在植物分類上屬於旋花科，和牽牛花是「親戚」，也會開出相似美麗的花朵。至於民眾最常問到的「發芽能不能吃」，結論是可以。不同於馬鈴薯發芽或變綠可能產生天然毒素，地瓜的芽並不含有毒成分，但發芽後會吸收地瓜本身的養分，因此放太久會影響口感，看到發芽時，建議盡快料理。還可以把發芽的部分切下泡水，當成盆栽栽種，也是另一種生活樂趣。

至於地瓜表面偶爾出現的黑色黏液，專家表示那不是發霉，而是切口滲出的白色汁液接觸空氣後氧化變黑。這種紫茉莉苷 (Jalapin)的成分，有幫助腸道蠕動、改善便秘的效果。挑選地瓜時，專家建議以表皮平滑、鬚根孔洞較淺、沒有明顯碰撞裂痕或黑斑者為佳。因地瓜怕冷也怕潮濕，買回家後，可用紙袋或廣告紙包起來放陰涼處，避免冰箱的低溫影響品質。

營養方面，地瓜富含維生素C、鉀與膳食纖維，有助保持免疫力、幫助代謝體內多餘的鈉、維持血壓正常，並促進腸道健康。紫地瓜、紅地瓜的紫色則來自花青素，具抗氧化特性。專家也提到，地瓜耐旱、受風雨影響較小，連葉子與莖都可食用，在從前飢荒與戰後時期曾是救命糧食，如今有多樣品種的口感與甜度，是最受歡迎的「平民系養生食材」。