新竹關西7.6度 白天晴暖中南部日夜溫差大 周六鋒面通過+冷空氣南下

清晨輻射冷卻作用之下，各地冷颼颼，平地最低溫為新竹縣關西鎮7.6度，其次低溫是苗栗縣頭屋鄉8.5度、苗栗縣西湖鄉8.9度。中央氣象署已發布低溫特報，新竹縣、苗栗縣、雲林縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大。各地大多為多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖陰時多雲，11至15度。

明天雲量及水氣稍增，各地大多為多雲，偏東風影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。周六白天仍溫暖，下半天至晚間鋒面通過及東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及宜蘭地區轉為有局部短暫雨，中部地區亦轉為零星短暫雨，其他地區為多雲。

周日至下周二東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；由於中層水氣影響，周日至下周一降雨範圍較大，周日北部及宜蘭地區有短暫雨，中部、花東地區及恆春半島有局部短暫雨，南部地區為多雲；下周一北部、宜花地區及中部山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部平地及南部地區為多雲；2/3水氣減少，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周三東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；各地大多為多雲到晴，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。下周四至下周五各地大多為多雲到晴，水氣偏少，只有在東半部地區有零星短暫雨；下周六另一冷空氣南下，北部及宜蘭氣溫下降；迎風面北部及東半部地區轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六清晨西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象署說，近期高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易有結冰、濕滑情形，行車用路及登山注意路況安全，高海拔山區作物防範霜害；若溫度與水氣條件配合，周六晚起至下周一中部以北及宜蘭、花蓮高山有零星降雪機率。

