輻射冷卻發威新竹關西7.8度 吳德榮：今起回暖溫差大 周六又變天

輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低。今天平地最低溫出現在新竹縣關西鎮7.8度，其次是苗栗縣頭屋鄉8.6度、苗栗縣西湖鄉9.2度。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨東半部有鬆散雲層，降水回波大多在東半部海上，宜蘭及恆春半島零星降雨，新竹以南因輻射冷卻加成，平地最低氣溫降至10度以下，各地區的平地最低氣溫約在10至13度。

今天東北季風影響，各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；吳德榮說，冷空氣減弱，氣溫回升，白天北微涼，中南舒適微熱。因夜間輻射冷卻，早晚氣溫低，日夜溫差大。北部13至22度、中部11至28度、南部12至29度、東部14至25度。

他表示，明天至周六上午各地晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨的機率；氣溫續升，北部舒適中南部微熱，早晚氣溫偏低，日夜溫差大。新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市仍有10度左右的平地最低氣溫。

不過，吳德榮表示，周六下午起再一波強度類似的冷空氣南下，北部、東半部轉有局部雨。周日至下周二冷空氣影響，北台灣偏冷。周日、下周一北部、東半部及中部局部地區有短暫雨。下周二北部雨後多雲，東半部有局部短暫雨。

吳德榮表示，下周三至下周五冷空氣逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；新竹以南因夜間輻射冷卻，部分縣市的平地最低氣溫常在10度以下。下周三、下周四的清晨，台北測站也因此有短暫觸及大陸冷氣團定義的機率。而這兩波冷空氣雖都不強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。下周六有另一小波冷空氣南下。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。