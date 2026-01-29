聽新聞
新竹關西7.8度 白天起回暖轉晴 下一波冷空氣周六晚間南下
輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫發生的機率。
氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今晨受輻射冷卻效應，平地最低溫出現在新竹關西的7.8度，高山最低溫則在台中和平的零下5.5度，而離外島最低溫出現在連江南竿的9.9度。整體來看，西半部低溫都只在10到13度之間，尤其是在新竹、苗栗及連江地區可能都有10度左右或以下低溫出現，注意保暖禦寒。
他說，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升，北部及東半部地區高溫可以回升到20至24度之間，中南部地區高溫則在24至27度，感受舒適宜人，不過中南部日夜溫差較大，留意適時調整衣物，注意溫度變化。
至於，降雨方面，他表示，環境水氣減少，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區還有零星短暫陣雨。下一波冷空氣，預估周六晚間起南下。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
