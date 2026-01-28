聽新聞
0:00 / 0:00

11互惠國專業人才 可享我國身障福利

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

依照規定，來自日、美、加、英、新加坡等十一國、獲得永久居留的專業人士，如身心障礙，可比照國人申請福利與服務。衛福部昨預告新制，大幅放寬申辦資格，不限國別，通過身障評估，即可申請相關協助。新制今年六月卅日上路，約五百人受惠，然中國大陸專業人士不在補助範圍。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，現行外國人在台取得身障證明，申請社福，採互惠機制，對方如提供我國在海外民眾身障資源，我國就會相應提供該國在台取得永久居留證者身障資源，截至今年一月，共有十一國列入「互惠國」名單。

尤詒君說，受少子化、高齡化等因素影響，積極引進外國人力，補充國內勞動力，已成趨勢。為此，衛福部配合修法，放寬外籍人士在台取得身障資源的國別限制，如在台居留十年、每年在國內居住時間逾一八三日，取得永久居留身分的外國專業人才，及其配偶、子女，在身障鑑定後，就可獲得復康巴士、個人助理、日間照顧等社福資源。新制上路後，推估受惠外籍身障者人數約五○七人，一一七年則增加至八百多人。

值得一提的是，在國發會的相關母法中，外國人聘僱方案並未納入中國大陸，因此，該新制上路後，來自中國大陸的專業人士即使符合「在台居留十年、每年在國內居住時間逾一八三日」等資格，仍無法申請社福補助。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔認為，永久居留權門檻太高，即使放鬆申辦條件，大部分來台就學、工作的外籍人士仍不符合資格，一旦在工作時不慎從高處落下，或是出現交通事故，將無法申請個人助理、交通接送等社福補助。呼籲政府逐步放寬評估，只要有居住事實的身障者均能獲得保障。

身障 外國人

延伸閱讀

從出生到安老　高虹安施政三周年今公布社福成果與規畫

高雄鳳山暖男國中生肉身護身障過馬路 推腳踏車擋車流感動百萬網友

身障男路邊行乞「每日僅350元」 當局查身家驚呆：擁3棟房還放高利貸

身障權法修法朝野立委關注「通用設計」 執行細節待討論條文再度保留

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

健康主題館／糞便醋酸濃度 可預測肝癌免疫治療成效

肝癌在我國十大癌症中排名第2，因症狀不明顯，不少人確診已晚期，目前健保僅給付一次免疫治療，但病人腫瘤反應率只有三成。台北...

健康你我他／臨時發揮食材 一樣美味營養

平常若安排在家工作，我總是刻意等孩子們上學後，才享用自己的早餐，因為這是媽媽少有的me time ，一人早餐的內容不必考...

每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹

「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...

徹底清潔保鮮盒 譚敦慈：先擦再洗

保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子可用來保存蔬果、裝便當或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱...

大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。