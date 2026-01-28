11互惠國專業人才 可享我國身障福利

依照規定，來自日、美、加、英、新加坡等十一國、獲得永久居留的專業人士，如身心障礙，可比照國人申請福利與服務。衛福部昨預告新制，大幅放寬申辦資格，不限國別，通過身障評估，即可申請相關協助。新制今年六月卅日上路，約五百人受惠，然中國大陸專業人士不在補助範圍。

衛福部社家署副署長尤詒君表示，現行外國人在台取得身障證明，申請社福，採互惠機制，對方如提供我國在海外民眾身障資源，我國就會相應提供該國在台取得永久居留證者身障資源，截至今年一月，共有十一國列入「互惠國」名單。

尤詒君說，受少子化、高齡化等因素影響，積極引進外國人力，補充國內勞動力，已成趨勢。為此，衛福部配合修法，放寬外籍人士在台取得身障資源的國別限制，如在台居留十年、每年在國內居住時間逾一八三日，取得永久居留身分的外國專業人才，及其配偶、子女，在身障鑑定後，就可獲得復康巴士、個人助理、日間照顧等社福資源。新制上路後，推估受惠外籍身障者人數約五○七人，一一七年則增加至八百多人。

值得一提的是，在國發會的相關母法中，外國人聘僱方案並未納入中國大陸，因此，該新制上路後，來自中國大陸的專業人士即使符合「在台居留十年、每年在國內居住時間逾一八三日」等資格，仍無法申請社福補助。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔認為，永久居留權門檻太高，即使放鬆申辦條件，大部分來台就學、工作的外籍人士仍不符合資格，一旦在工作時不慎從高處落下，或是出現交通事故，將無法申請個人助理、交通接送等社福補助。呼籲政府逐步放寬評估，只要有居住事實的身障者均能獲得保障。