醫院評鑑 延長為6年一次

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

為減少醫院文書作業及人力耗用，醫院評鑑由四年一次延長至六年一次。衛福部石崇良表示，醫院評鑑到了要改革的時候，病人安全是醫療品質基礎，如涉病人安全，將即時追蹤輔導。日前爆發醫材業代至手術房執刀的台中榮總，恐將成為首家提前評鑑的醫學中心。

石崇良表示，以往醫院評鑑四年一次，新冠疫情期間暫停評鑑，負責評鑑的醫策會擬定各種訪查機制，如強化專責病房、院內感控動線等。這次醫院評鑑改革，讓傳統每次二至三天評鑑，優化成日常品質監測，減少文書作業及人力耗用。

「醫院評鑑雖延長至六年，但期間不會什麼事都不做。」石崇良說，表現好的醫院當然維持六年一次，若醫院醫療行為損及病人安全，出現重大醫療疏失，依監測指標啟動輔導，提前評鑑。

石崇良以台中榮總為例，衛福部正了解該院涉及醫材商手術及病人安全等細節，如果中榮確實發生重大醫療疏失，就會提前評鑑。目前醫事司已安排評鑑委員，近期開始審查，如有結果，將對外說明。

石崇良強調，病人安全是醫療品質的基礎，如涉及病人安全，即會啟動輔導。如果醫院涉及重大事件、病人安全，衛福部將開啟即時追蹤輔導。至於表現不盡理想的醫院，則需接受不定時追蹤輔導。

衛福部 石崇良 台中榮總

