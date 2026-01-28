賀陳旦控美化高鐵數據 交長：專業評估

高鐵延伸宜蘭案爭議不斷，交通部前部長賀陳旦今率領公民團體向行政機關下辯論戰帖，強調交通部刻意排除北宜直鐵真相、美化高鐵。對此，交通部長陳世凱表示，賀陳旦曾任交通部長，交通部數據有無過度美化他應清楚。

賀陳旦強調，美化數據並非關鍵因素，交通部不願以公平、客觀數據來比較高鐵及直鐵方案，才是他們訴求的重點。

高鐵南延屏東路線從原先的「左營案」改為「高雄案」，因其路線與台鐵、高雄捷運路線高度重疊，遭質疑必要性與經濟效益；高鐵延伸宜蘭更被批行政程序錯亂、刻意排除北宜直鐵真相。

賀陳旦強調，交通部一直不願以公平的態度來比較高鐵與直鐵的方案；確實過去直鐵方案有其缺失，但以過去直鐵繞行的方案，與現在台鐵較直線的方案來比較，實屬不公。

賀陳旦說，過去民團不斷提出應以同個隧道來比較台鐵與高鐵的經濟效益、服務品質，若要以目前高鐵的服務水準來比較，也應該納入最新自強號的性能，鐵道局不可能不知道台鐵過了廿年，自強號的性能也大幅提升，重申應給予直鐵方案客觀的機會來比較。

陳世凱表示，交通部與鐵道局提出的數據都有依據，交通部所有同仁包，不只是鐵道專業，還邀請許多專家學者共同進行評估，這方面的專業與理性評估不需要被質疑。

高鐵延伸屏東部分，陳世凱表示，高鐵已營運將近廿年，除迎接新車輛，交通路網與路線本來就應逐步往前延伸。交通部的原則很簡單，在工程技術可行、國家預算能夠負擔下，支持高鐵能夠穩健延伸。