調高強制險理賠 朝野立委都認同

針對民間喊話修正強制險給付標準，提高理賠上限金額至五百萬元，朝野立委均認同現行機制有調整必要，至於金額，有待多方共同討論。

民眾黨立委林國成表示，強制險給付標準多年未調整，「保費高，理賠就高；保費少，理賠當然就少，這個叫做風險共同分擔」，物價歷經多年確實有所差距，交通事故家屬的訴求有其理由，政府應該研議調高理賠金額。

但林國成也說，理賠金額上限是否為五百萬元，建議政府與朝野黨團討論，「我認為刻不容緩，確實有必要調高」。

國民黨立委廖先翔也表達樂觀其成，兩百萬元額度絕對不夠死亡賠償，導致多數駕駛會加保第三人責任險，基於強制險設計是「無盈無虧」，提高額度可降低同樣保額的保險費，對一般車主及受害者家屬都有利，建議保險局檢視過去強制險收支情形，評估是否有調降保費基準空間。

民進黨立委林月琴表示，現行強制險試算機制，因為長年缺乏交通違規資料與保險資料串連，導致定價與收費混亂，而強制險長期不公平且不合理的訂價與收費機制，也導致給付額始終凍結在兩百萬元，「這樣的理賠額度，已失去強制汽車責任保險法的立法目的與精神」。

林月琴建議，政府應該檢討汽機車保險機制，確實推動駕駛人、行為人的從人因子與違規肇事計算方式，將違規資料、事故資料與出險資料連結，以有效透過保險機制遏止駕駛人違規行為，達成改善道安目的，也讓制度更加公平透明。