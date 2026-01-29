大英博物館280件埃及文物奇美亮相 邀親子穿越法老國度

奇美博物館重磅特展「埃及之王：法老」昨天開幕，今起展到明年1月10日，以「王權視角」為主軸展出280件大英博物館文物，從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，99%是首度在台亮相，更有總重達28公噸石雕分布於各展區中。

奇美博物館表示，展覽帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56名法老的傳奇時代，打破傳統編年敘事，規畫「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等，終點是全場光線最沉靜的「永生」。

奇美博物館長許家彰說，感謝大英博物館協助，而團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏；大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾．安托萬（Daniel Antoine）說，1753年創立的大英博物館始終秉持服務世人初衷。

館方指出，在展場也規畫互動體驗區，例如法老專屬名牌「王名框」，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框，還可以參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家，另也推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓孩童在趣味中掌握展區重點知識。

法老展全票580元、優惠票480元，周三藝享票2000元，每月1場。館方建議，已購票民眾在參觀前能多加利用博物館官網的「快速入場預約」免費服務。