聽新聞
0:00 / 0:00
大英博物館280件埃及文物奇美亮相 邀親子穿越法老國度
奇美博物館重磅特展「埃及之王：法老」昨天開幕，今起展到明年1月10日，以「王權視角」為主軸展出280件大英博物館文物，從珠寶、陪葬品、石雕、棺木到文書信件等，99%是首度在台亮相，更有總重達28公噸石雕分布於各展區中。
奇美博物館表示，展覽帶領觀眾深入拉美西斯二世、圖坦卡門等56名法老的傳奇時代，打破傳統編年敘事，規畫「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等，終點是全場光線最沉靜的「永生」。
奇美博物館長許家彰說，感謝大英博物館協助，而團隊的努力，就是希望台灣人能看到世界一流的收藏；大英博物館埃及與蘇丹部主管丹尼爾．安托萬（Daniel Antoine）說，1753年創立的大英博物館始終秉持服務世人初衷。
館方指出，在展場也規畫互動體驗區，例如法老專屬名牌「王名框」，觀眾只需在平板螢幕輸入英文名字，即可擁有與法老同款、獨一無二的古埃及聖書體姓名框，還可以參加7種不同造型的古埃及「好運護身符」集章遊戲，將跨越千年的祝福帶回家，另也推出「法老探險隊」親子導覽主題活動，讓孩童在趣味中掌握展區重點知識。
法老展全票580元、優惠票480元，周三藝享票2000元，每月1場。館方建議，已購票民眾在參觀前能多加利用博物館官網的「快速入場預約」免費服務。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言