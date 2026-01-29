聽新聞
夜尿改善、失智檢測…台大雲林分院攜手國衛院強化高齡醫療

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台大醫院雲林分院與國家衛生研究院昨天簽訂學研合作意向書，啟動8項研究計畫。記者陳雅玲／攝影
台灣邁入超高齡社會，雲林高齡化程度名列前茅，為強化醫療量能，台大醫院雲林分院與國家衛生研究院昨天簽訂學研合作意向書，啟動8項先導合作研究計畫，從改善高齡族群夜尿、骨質疏鬆篩檢，到非侵入性失智症檢測工具研發。

台大雲林分院表示，合作將涵蓋智慧醫療、精準醫學、環境與世代研究、前瞻臨床與慢性病監測等，加速推動醫學研究成果轉化為臨床創新治療與新藥開發。

台大雲林分院長馬惠明、國衛院長司徒惠康簽訂學研合作意向書，台大雲林分院副院長江文莒說，合作案緊扣臨床痛點，例如結合數位科技改善長者夜尿、利用AI分析X光影像提供骨鬆篩檢新模式，以及研發早期、非侵入性的失智症檢測工具，合作項目也包含酒精代謝基因研究、利用大型動物模型探索心臟病療法，並建構跨領域生醫資料與環境暴露平台，全方位監測公共衛生議題。

馬惠明說，台大雲林醫院2期工程已動工，國衛院高齡醫學中心也即將落成，此時啟動8大先導計畫是雙方深入合作的起點；司徒惠康指出，台大醫院延續過去醫療跟研究的傳承，再加上國家衛生研究院是國家級研究機構，透過雙邊更密切、全面的合作，從最基礎醫療研究一直到臨床實務推動，甚至是未來在產業跟新興醫療科技。

高齡化 AI 失智 骨質疏鬆 台大醫院 臨床

