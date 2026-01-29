聽新聞
固定餵食視同飼主無共識 動保法修法擇期再審

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
目前國內收容所量能不足。圖為示意。記者許正宏／攝影
目前國內收容所量能不足。圖為示意。記者許正宏／攝影

立法院經濟委員會昨逐條審查「動物保護法」部分條文修正草案，其中有立委提案，增訂全面禁餵流浪犬貓、定時定點餵食者等同飼主等規定。不過農業部長陳駿季表示，各界對本次修法並沒有達到高度共識，在有高度共識前，不宜貿然修正。由於朝野立委也有雜音，主席楊瓊瓔最後裁示，擇期再審。

本次動保法修正草案多達四十二個版本，其中對於餵養流浪犬貓、遊蕩犬衝突熱區等，最多討論。立委蔡易餘等人提案，新增定時定點餵食者等同飼主的認定。蔡易餘解釋，立法是希望餵食民眾負起責任，避免餵食的動物造成生命財產損失時無法追償。立委張雅琳則提案增訂主管機關公告遊蕩動物侵擾的衝突熱區。

不過，立委李坤城、郭昱晴則認為，餵食行為是否和遊蕩動物數量增加，有絕對連帶關係，這還需要釐清，熱區管理餵食和檢舉上，在全台動檢員只有二九一人的情況下也恐不足。

立委鄭正鈐也表示，飼主的定義不只是價值的選擇，也包含技術面的考量，如果多人輪流餵食的話，很難知道誰才是真正的飼主，這樣的認定和處罰，可能讓第一線人員無所適從。

陳駿季表示，修法首要考慮的就是可執行性，如果定時定點餵養被視為飼主，但在執行面上不可能一直蹲點舉證，執行上會很困難，在有高度共識前，不宜貿然修正。

陳駿季還說，衝突熱區的新增需要有更多的科學基礎，也不建議本次修正就納入，但承諾會針對遊蕩犬的行為模式有更多研究。另也將要求林保署評估合適的國有地，以增設收容空間。

台北大學通識教育中心助理教授顏士清表示，在源頭未解決的狀態下，新增的收容所很快就會爆滿，並占用主管單位的資源，況且不應是由林保署提供自然環境來解決，而是應該尋求其他閒置場域，且不能危及民眾、生態與環境。

