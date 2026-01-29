聽新聞
搭乘最奢列車 探訪馬丘比丘

聯合報／ 本報訊

秘魯崎嶇地形與高海拔挑戰，使許多旅人卻步，二月六日來聽旅程說明會，一探有行旅秘魯旅程的悉心安排。有行旅精選LVMH所屬的貝爾蒙集團旗下三大頂級酒店各三晚，入住秘魯首都利馬、印加聖谷及世遺之城庫斯科，探訪聯合國教科文組織UNESCO文化與自然雙重遺產馬丘比丘。另安排搭乘LVMH精品集團旗下「貝爾蒙安地斯探險家列車」，從庫斯科出發，途經普諾，拜訪的的喀喀湖島嶼，最後抵達阿雷基帕。

有行旅「秘魯高地之旅 貝爾蒙安地斯探險家列車」十五天十二夜旅程，五月六日至五月廿日。報名請洽02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網

