「婚內失戀」舞台劇 4月封箱演出

聯合報／ 本報訊

舞台劇「婚內失戀」改編自精神科醫師鄧惠文的同名著作，今年四月在水源劇場加演回歸，迎來最終的「封箱演出」。

本次除延續熟悉的「經典場」劇場卡司吳世偉、杜思慧、莊凱勛、張詩盈、黃人傑、蔡亘晏（爆花），更推出「星光場」，請來人氣演員柯叔元、何如芸、蔡昌憲、周曉涵、李玉璽（Dino）及項婕如共同演出。

舞台劇「婚內失戀」聚焦婚姻中長時間面對同一個人與日常瑣事所累積的情緒變化，劇中真實呈現三對不同婚齡夫妻的生活樣貌，讓觀眾一次看見婚姻走過五年、十五年與卅年所必然面對的光景。採用三面舞台設計，讓情緒三六○度貼近觀眾，更加碼沉浸式香味劇場。舞台劇「婚內失戀」票券熱賣中，購票請至Opentix。

