藝術家林順雄縱放墨彩 「酣暢隨心」個展台北展出

「七十好幾了，容我，酣暢隨心。」藝術家林順雄最新個展「酣暢隨心」即起於台北首都藝術中心展出，展至三月七日。

「回首檢視畢生投入的繪畫創作路程，無論寫實寫意，到當下的抽象表現，畫面觀照取捨用度精簡，一貫表達沉靜的凝視，是不變的初衷。」

他表示，從生活到創作，總是追求簡單，構圖取材造型用色不容無謂的贅筆。而現階段作畫的心境是「縱放墨彩，恣意而行」，儘管感性多於理性，卻不脫美的方圓。

首都藝術中心指出，在當代繪畫的脈絡中，林順雄向來以捕捉自然靈性與東方美學中的氣韻生動著稱。然而在「酣暢隨心」的系列中，林順雄逐步抽離具象形體，將創作重心轉向內在感受與時間流動，使色彩與筆觸成為情緒與精神狀態的直接載體。

「酣暢隨心」呈現林順雄近年創作風格的重要轉折，從早年對自然萬物的細膩凝視，走向更為純粹的抽象語彙。畫面中的色塊不再依附物象，而以擴散、湧動、碰撞與收斂的方式，形成強烈的視覺張力。邀請觀眾重新調整觀看方式，在純粹的美感經驗中，與藝術家當下的心境相遇。