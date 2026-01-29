聽新聞
0:00 / 0:00

藝術家林順雄縱放墨彩 「酣暢隨心」個展台北展出

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
藝術家林順雄最新個展即起於台北首都藝術中心展出。圖／首都藝術中心提供
藝術家林順雄最新個展即起於台北首都藝術中心展出。圖／首都藝術中心提供

「七十好幾了，容我，酣暢隨心。」藝術家林順雄最新個展「酣暢隨心」即起於台北首都藝術中心展出，展至三月七日。

「回首檢視畢生投入的繪畫創作路程，無論寫實寫意，到當下的抽象表現，畫面觀照取捨用度精簡，一貫表達沉靜的凝視，是不變的初衷。」

他表示，從生活到創作，總是追求簡單，構圖取材造型用色不容無謂的贅筆。而現階段作畫的心境是「縱放墨彩，恣意而行」，儘管感性多於理性，卻不脫美的方圓。

首都藝術中心指出，在當代繪畫的脈絡中，林順雄向來以捕捉自然靈性與東方美學中的氣韻生動著稱。然而在「酣暢隨心」的系列中，林順雄逐步抽離具象形體，將創作重心轉向內在感受與時間流動，使色彩與筆觸成為情緒與精神狀態的直接載體。

「酣暢隨心」呈現林順雄近年創作風格的重要轉折，從早年對自然萬物的細膩凝視，走向更為純粹的抽象語彙。畫面中的色塊不再依附物象，而以擴散、湧動、碰撞與收斂的方式，形成強烈的視覺張力。邀請觀眾重新調整觀看方式，在純粹的美感經驗中，與藝術家當下的心境相遇。

延伸閱讀

抽離物象回歸本質 邀觀眾調整觀看方式 林順雄「酣暢隨心」台北展出

51歲蔡健雅三喜臨門！收到人生新驚喜

霍諾德征服台北101！台灣青年藝術家速寫震撼時刻送大神　獲認證「要掛在家裡」

影／真假花生難辨…曾遭海關誤扣意外爆紅 藝術家曾慶棟白河開展

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

健康主題館／糞便醋酸濃度 可預測肝癌免疫治療成效

肝癌在我國十大癌症中排名第2，因症狀不明顯，不少人確診已晚期，目前健保僅給付一次免疫治療，但病人腫瘤反應率只有三成。台北...

健康你我他／臨時發揮食材 一樣美味營養

平常若安排在家工作，我總是刻意等孩子們上學後，才享用自己的早餐，因為這是媽媽少有的me time ，一人早餐的內容不必考...

每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹

「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...

徹底清潔保鮮盒 譚敦慈：先擦再洗

保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子可用來保存蔬果、裝便當或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱...

大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。