肉形石揭祕 和翠玉白菜同屬瑾妃

故宮三寶之一「肉形石」正在宜蘭蘭陽博物館展出。圖／故宮提供

翠玉白菜回來了！去年出訪捷克的翠玉白菜圓滿完成首次訪歐行程，上周重返崗位在故宮北院展出，今天將舉行歸國記者會。另一件人氣國寶肉形石，則在上月出差到宜蘭蘭陽博物館展出。根據故宮最新研究指出，肉形石的主人跟翠玉白菜的主人其實是同一人，都是光緒帝的妃子瑾妃。

故宮器物處助理研究員陳玉秀在最新一期的故宮文物月刊上發表研究「肉形石的流轉」，從故宮檔案中爬梳肉形石的身世。她指出，一九二四年清室善後委員會整理紫禁城文物時，曾將此件肉形石登錄為「豬肉化石」。而根據宣統七年農曆六月「靜怡軒瓷銅玉陳設賬」所載「肉變石一件，銅鍍金座」。文中所稱「肉變石」，可能便是一九二四年清冊中所稱的「豬肉化石」。史料明確記述其配有銅鍍金座，與肉形石所附一件十八世紀風格鍍金座，在材質上相互印證。史料所記之「肉變石」，便是故宮新三寶之一「肉形石」。

若再進一步參照另一件檔案「清宮陳設檔案‧浮記收賬」，記載宣統十年正月初二「總管謙和傳端康皇貴妃阿娘賜肉變石一件（銅座）」。端康皇貴妃便是光緒皇帝之瑾妃，亦是宣統皇帝溥儀的「阿娘」。綜合前述史料判斷，肉形石為瑾妃所有，後再轉賜予宣統皇帝。

肉形石和翠玉白菜在北京故宮便是「好麻吉」，第一次展出都是在一九二八年的「齋宮玉器陳列室」。根據故宮耆老那志良的回憶，很早就看上了翠玉白菜的魅力，卻覺得肉形石不過是塊石頭，一開始並不想展出，同仁說情後才同意讓肉形石和翠玉白菜一起展出。沒想到白菜和肉的組合實在太吸睛，「一搭」後成為最佳拍檔。開放陸客來台後，導遊總以「酸菜白肉鍋」形容翠玉白菜、肉形石與毛公鼎，因此誕生了新一代的故宮三寶。

而早在一九八五年，那志良便提到翠玉白菜是瑾妃所居永和宮的擺設，並認為翠玉白菜是瑾妃的嫁妝。肉形石則在四十年後，才考證出同為瑾妃之物。