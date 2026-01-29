聽新聞
0:00 / 0:00

學生慣用AI抓重點 教授：落實覆核、找原文基本功

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
相較於閱讀實體書，大學生近年熱中使用線上、非實體資源並以ＡＩ輔佐學習。圖／聯合報系資料照片
相較於閱讀實體書，大學生近年熱中使用線上、非實體資源並以ＡＩ輔佐學習。圖／聯合報系資料照片

相較於閱讀實體書，大學生近年熱中使用線上、非實體資源並以ＡＩ輔佐學習，但大學教授指出，傳統的閱讀方式能一併理解前後文，ＡＩ抓重點式的閱讀則是缺少脈絡化，再者，學生可能使用到ＡＩ捏造的資料而不自知，或引注不當更容易踩到學術紅線，提醒學生覆核、回頭尋找原文等基本功仍不可少。

台師大國文系教授祁立峰表示，現在學生拿到書籍電子檔或數位資料，會透過ＡＩ協助檢索，快速找到課堂要求閱讀的概念，再透過ＡＩ推薦相關書目、期刊，好處是閱讀範圍比以前更廣，但過去是拿到一本書後從頭細讀，透過ＡＩ抓關鍵字、重點整理的閱讀方式，可能無法了解觀念的前後文，導致缺少脈絡。

祁立峰也提到，近年看學生報告，發現常有強烈的機械感，正因為學生不是透過細讀、通透後才撰寫，再者，不少學生曾使用了ＡＩ憑空杜撰的資料而不自知，「原著中根本沒有這段。」但只要ＡＩ給予的資訊「很像」，學生就不會懷疑其真假，這是一大問題。

祁立峰認為，雖然不必回到過去的老方法讀書，但使用者必須具備判讀資料真偽的能力，知道如何找到原典加以覆核，了解資料的出處與前後脈絡。

台師大科技應用與人力資源發展學系特聘教授許庭嘉也說，進階到研究階段時，學生還是要回頭對比原文，如學生將Ａ作者論文放入ＡＩ中協助摘要，只會記得要引注Ａ，但Ａ作者論點卻可能使用了Ｂ、Ｃ、Ｄ等人的文獻，而學生誤以為都是Ａ所寫，就可能導致次級引用，涉入學術倫理風險。

許庭嘉表示，若只想取得知識，ＡＩ確實能協助篩選、略過資訊，以提升閱讀效率，但若用於盤點研究資料等，必要時還是得回頭去讀原文，研究才會更扎實。

延伸閱讀

網路資源、AI讀書問題多 未落實覆核恐釀學術倫理風險

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

周玉蔻、放言傳媒40篇報導攻擊...法院判賠180萬元 李紀珠發4點聲明

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

健康主題館／糞便醋酸濃度 可預測肝癌免疫治療成效

肝癌在我國十大癌症中排名第2，因症狀不明顯，不少人確診已晚期，目前健保僅給付一次免疫治療，但病人腫瘤反應率只有三成。台北...

健康你我他／臨時發揮食材 一樣美味營養

平常若安排在家工作，我總是刻意等孩子們上學後，才享用自己的早餐，因為這是媽媽少有的me time ，一人早餐的內容不必考...

每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹

「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...

徹底清潔保鮮盒 譚敦慈：先擦再洗

保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子可用來保存蔬果、裝便當或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱...

大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。