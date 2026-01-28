歡慶社福20滿載 全成社福基金會特製獨老郵票賀新春

全成社會福利基金會連續20年為社區獨居老人及照顧需求家庭辦理圍爐活動，28日席開24桌，並提供專屬獨居老人「金歲同慶、溫暖同行」慶生活動郵票，邀請首次登上郵票封面的獨老們出席受贈。

全成董事長聶玉美表示，全成迎來第20年頭辦理「寒冬送暖 歲末圍爐」活動，近年關注社區獨老議題的臺中郵局，特別客製專屬獨老「金歲同慶、溫暖同行」慶生活動郵票，於圍爐之際贈送給獨老長輩當年節賀禮，讓長輩在共享歡聚共餐時刻中，也能獲得獨一無二與收藏的年節賀禮。

聶玉美表示，籌備活動至今，除臺中郵局熱情響應外，還有萬和宮、佛光山惠中寺、臺中市心馨慈善會、歐客佬國際、金鑫融創工程、閎億工程顧問、中華順天母娘德儀會、曜興有限公司、桃園玉旨慈雲宮-朝雲聖母會、彰化福興地母宮-九玄聖道院、通天宮及社區善心人士等共襄盛舉。

高齡102歲的尹爺爺看到自己真的出現在郵票中，直呼「哇~哇~哇，這是我！」，現場人員擔心人像太小，還拿著放大鏡讓尹爺爺仔細找找自己出現在哪裡。

同時代表受贈的還有91歲陳爺爺，露出滿臉笑容說：「這是大家幫我過生日的照片，我在吹蠟燭啦！那天有志工去阮兜，嘛有紮伴手。」4位高齡爺爺們，由現場來賓手中接過A4大的郵票，開心的與貴賓們拍張紀念照。

表演迎賓舞的春社春安社區關懷據點銀髮長輩們，也是現場大亮點，今年由志工串聯舞曲，祝福現場參加圍爐的長者們，每天都過的甜甜蜜蜜，身體健康事事如意。