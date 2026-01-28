聽新聞
新聞分析／農業部坐等動保法修法共識 失職又怠惰

聯合報／ 本報記者李柏澔邱瓊玉

遊蕩犬問題日益嚴重，追車、攻擊人、農損等事件不斷，面對是否禁止餵養、是否將餵食者視為飼主等爭議，農業部卻以「社會尚未形成高度共識」為由裹足不前，形同宣告政府無意處理問題，拒絕承擔決策責任，看似顧及多元的表態，其實就是農業部的失職與怠惰。

遊蕩犬貓議題長期存在高度分歧，愛貓狗人士強調人道與生命權，野保團體則是憂心遊蕩動物對原生物種的衝擊，地方居民則承受環境髒亂、犬隻攻擊與交通事故的風險，這些立場彼此衝突，說明政府需要介入協調，若凡涉爭議即暫緩立法，坐等「共識」從天上掉下來，可能嗎？

更何況，現行全台多數收容所長期超載，源頭管控與絕育資源不足，地方政府人力與經費捉襟見肘，導致遊蕩犬貓數量不減反增。即便社會對「全面禁止餵養」仍有歧見，農業部也應提出具體配套措施，例如明確界定餵養行為的法律責任、建立社區型管理與登記制度、強化絕育資源等。

今年就要縣市首長選舉，目前農業部顯然在選票壓力與生態責任之間選擇了前者，如果農業部持續躲在「社會共識」之後而畏縮不前，導致野保與動保界愈發對立，動保法修法審查將只是一場虛耗資源的政治秀，也讓野生動物和民眾，因政府的消極放任帶來更為慘痛的代價。

農業部身為主管機關，理應提出清楚立場與政策方向，而非將困難轉嫁給社會，若連是否需要立法都不敢表態，又如何說服社會、形成共識？遊蕩犬貓問題不缺討論，缺的是決策。農業部若持續以共識之名行卸責之實，只會讓問題更惡化。

