聽新聞
0:00 / 0:00

動保法修法餵養爭議 野保、動保團體對立依舊

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增飼主認定包含定時定點餵食之人，然而在討論近1個小時下，提案委員與其他立委、農業部等仍未達到共識，中場休息時間仍在進行討論。記者李柏澔／攝影
立委蔡易餘等人於「動保法」第3條條文修正草案中，新增飼主認定包含定時定點餵食之人，然而在討論近1個小時下，提案委員與其他立委、農業部等仍未達到共識，中場休息時間仍在進行討論。記者李柏澔／攝影

「動物保護法」修法近期討論沸沸揚揚，其中長期餵養者是否應承擔飼主責任，野保團體、愛貓狗人士意見不一，昨趁立法院審查動保法修正案時，分別在場外表達訴求。愛貓狗人士強調，餵食若被視為飼主，恐讓愛心人士不敢再餵，也讓社會良善蕩然無存；保育人士則說，迴避責任等於讓動保淪為口號。

愛貓狗人士表示，現行遊蕩犬貓管理高度仰賴民間照護者與志工協助通報、捕捉與結紮，若立法將餵食行為直接等同飼主，相關人員在動物發生咬傷或交通事故時，恐面臨民、刑事責任及高額求償風險，勢必導致第一線協助人力全面退出，使結紮與管理工作停擺 。

愛貓狗人士說，動物也不會因禁止餵食而消失，反而可能因食物來源中斷而擴大活動節圍，進入市區、市場、校園或山區，增加人犬衝突與公共安全風險；長期飢餓與壓力亦可能導致行為野化，使後續管理更加困難。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸則表示，不受管制的餵食行為與刻意干擾誘捕的行徑，直接導致誘捕困難、結紮率下降，甚至因為不當餵食讓動物生病、受傷，直接傷害動物福利，修法將導致無法抓紮、志工會被全面禁止餵食等皆是毫無根據的謠言。

台灣石虎保育協會理事鄭憲燦表示，遊蕩犬貓已成為石虎、穿山甲等保育類野生動物的重大威脅，棄養、放養與不受管理的餵食行為始終無法有效規範，顯示現行法制仍存明顯漏洞，第一線執法長期陷入困境。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋強調，不應將問題簡化為只要有東西吃就能改善衝突，部分論述缺乏科學實務經驗支持，形同迴避人類管理責任。

延伸閱讀

立委提案動保法新增衝突熱區 陳駿季：遊蕩犬群聚不一定會造成問題

影／動保團體呼籲「動保法」修法要補上「責任」機制

批禁餵是藉口 愛貓狗人士：立法若視同飼主 社會良善蕩然無存

長期餵養遊蕩犬是不是飼主？保育團體：動保不是口號 責任不能缺席

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

健康主題館／糞便醋酸濃度 可預測肝癌免疫治療成效

肝癌在我國十大癌症中排名第2，因症狀不明顯，不少人確診已晚期，目前健保僅給付一次免疫治療，但病人腫瘤反應率只有三成。台北...

健康你我他／臨時發揮食材 一樣美味營養

平常若安排在家工作，我總是刻意等孩子們上學後，才享用自己的早餐，因為這是媽媽少有的me time ，一人早餐的內容不必考...

每次呼吸都要全力以赴 北榮守護「囊性纖維化」13歲林小妹

「每次呼吸都要全力以赴，這是囊性纖維化（CF）患者的真實寫照。」現年13歲林小妹，6歲時因為反覆電解質不平衡及胰臟炎，經...

徹底清潔保鮮盒 譚敦慈：先擦再洗

保鮮盒是打造整潔廚房與冰箱的收納好幫手，各種大小不同的盒子可用來保存蔬果、裝便當或是沒吃完的菜餚，不過使用後的清洗非常惱...

大學圖書借閱量下滑 數位逆勢成長

根據教育部統計，近五學年來，包括台大、政大、師大等圖書館館藏量愈來愈多，但借閱人次與冊次卻是逐年減少，引發關注。學校分析...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。