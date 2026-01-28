動保法修法餵養爭議 野保、動保團體對立依舊

「動物保護法」修法近期討論沸沸揚揚，其中長期餵養者是否應承擔飼主責任，野保團體、愛貓狗人士意見不一，昨趁立法院審查動保法修正案時，分別在場外表達訴求。愛貓狗人士強調，餵食若被視為飼主，恐讓愛心人士不敢再餵，也讓社會良善蕩然無存；保育人士則說，迴避責任等於讓動保淪為口號。

愛貓狗人士表示，現行遊蕩犬貓管理高度仰賴民間照護者與志工協助通報、捕捉與結紮，若立法將餵食行為直接等同飼主，相關人員在動物發生咬傷或交通事故時，恐面臨民、刑事責任及高額求償風險，勢必導致第一線協助人力全面退出，使結紮與管理工作停擺 。

愛貓狗人士說，動物也不會因禁止餵食而消失，反而可能因食物來源中斷而擴大活動節圍，進入市區、市場、校園或山區，增加人犬衝突與公共安全風險；長期飢餓與壓力亦可能導致行為野化，使後續管理更加困難。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸則表示，不受管制的餵食行為與刻意干擾誘捕的行徑，直接導致誘捕困難、結紮率下降，甚至因為不當餵食讓動物生病、受傷，直接傷害動物福利，修法將導致無法抓紮、志工會被全面禁止餵食等皆是毫無根據的謠言。

台灣石虎保育協會理事鄭憲燦表示，遊蕩犬貓已成為石虎、穿山甲等保育類野生動物的重大威脅，棄養、放養與不受管理的餵食行為始終無法有效規範，顯示現行法制仍存明顯漏洞，第一線執法長期陷入困境。

台灣爬行類動物保育協會理事長游崇瑋強調，不應將問題簡化為只要有東西吃就能改善衝突，部分論述缺乏科學實務經驗支持，形同迴避人類管理責任。