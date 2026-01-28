快訊

政大高材生遭運將丟包台64線慘死 教師悼念：在他身上看見真正熱情

ASML好到爆、黃金站上5,300美元大關 台指期夜盤大漲突破33K

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣恐達大陸冷氣團等級

專家：防禽流感避免吃未熟蛋 案例場人員當心發燒

中央社／ 台北28日電
台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，醫界人士提醒民眾要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。示意圖／聯合報系資料照片
台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，醫界人士提醒民眾要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。示意圖／聯合報系資料照片

台中發生蛋雞場隱匿禽流感疫情，恐有問題雞蛋流入市面，目前無證據顯示會人傳人，醫界人士提醒，民眾不用恐慌，但要避免食用生禽肉或未全熟蛋品，曾在病例場或接觸不明病死雞的民眾如發燒或有呼吸道症狀，建議要儘速就醫。

台中市豐原區一處蛋雞場出現雞隻大量異常死亡，經檢驗確認禽流感陽性，業主疑隱匿通報。另外在苗栗縣後龍出海口大排發現遭丟棄大量死雞，採樣送驗死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，來源疑與台中地區的養禽場有關，正調閱監視器釐清中。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今天傍晚接受媒體電訪強調，防疫重點仍是避免接觸病禽與受污染環境，而不是對煮熟的禽肉與蛋品過度恐慌。

農業部也曾在爭議訊息澄清專區中，引用世界衛生組織（WHO）聲明指出，禽流感病毒不耐高溫，攝氏100度加熱1分鐘即可殺滅，正常處理和烹調的肉是安全的，即使疫情爆發地區，煮熟的肉品、蛋或其副產品皆可安心食用。

林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海今天傍晚接受媒體電訪強調，防疫重點仍是避免接觸病禽與受污染環境，而不是對煮熟的禽肉與蛋品過度恐慌。

對於這次的禽流感疫情涉及私自掩埋死雞等違規行為，顏宗海說，禽流感的潛伏期約2到8天，若接觸到死雞的相關人員，在這段期間出現發燒、呼吸道症狀等，建議要儘速就醫。

顏宗海解釋，H5N1禽流感主要是透過接觸受感染的活禽或死禽、其糞便與分泌物，或受污染的環境而傳播給人類，例如活禽市場、被禽鳥糞便污染的表面等。

顏宗海說，食用生禽肉或未全熟蛋品，都可能增加感染風險，只要雞、鴨、鵝等禽肉與蛋類完全煮熟，就可以安心食用，要特別注意的是「半熟蛋」，除了溫泉蛋、溏心蛋，還有以半熟蛋為原料的糕點或調味醬料，比方說美乃滋等，都應避免。

在烹調之前，顏宗海提醒應做好以下步驟，包括「禽肉烹煮前先用熱水汆燙」、「蛋類要先清洗蛋殼表面」、「接觸過生禽肉或蛋品後，務必用肥皂徹底洗手」、「生熟食分開處理，避免交叉污染」等。

此外，根據衛福部疾病管制署資訊，禽流感由主要影響鳥類和家禽的流感病毒引致。其中H5N1及H7N9曾出現極少數家庭內群聚案例，但目前無證據顯示有持續性人傳人現象。

禽流感 流感病毒 疫情

延伸閱讀

影／豐原爆禽流感！逾千雞隻暴斃 盧秀燕令「全場撲殺」禁出入

豐原一蛋雞場因禽流感大量死亡 防檢署：依法須全數撲殺

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

豐原蛋雞場爆雞隻大量死亡 中市農業局證實：有禽流感症狀

相關新聞

明清晨輻射冷卻「低溫跌破10度」 周六冷空氣不排除達大陸冷氣團等級

明天東北季風減弱，氣溫回升，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，明天清晨受到輻射冷卻影響，竹苗、金門低溫恐低於10度，周六下半天...

獨／遭爆大量死雞埋花園！豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

豐原豐康牧場日前爆發蛋雞異常死亡事件，遭民眾檢舉牧場有不明大量死雞，甚至還埋在自己牧場裡面的花園裡，經農業局稽查後確認禽...

陳菊因腦中風住院逾12個月 掌握「快快快」3原則是救援成功關鍵

陳菊擔任監察院長4年多，2024年12月底請假，迄今逾一年。總統府今發布總統令，證實她已請辭，並於2月1日生效。高醫附醫...

奧客飛踢變武俠小說！佳德鳳梨酥「小編神貼文」再現 千人按讚求加薪

台北鳳梨酥老店「佳德鳳梨酥」是許多民眾喜愛的人氣點心名店，尤其社群小編幽默的文筆，更常吸引許多網友按讚留言。今日（1月2...

台中蛋場爆H5N1禽流感「偷埋死雞正常出蛋」 遭除名動物福利標章

台中市豐原區一處畜牧場遭爆料蛋雞大量死亡，鄰居發現業者「偷偷掩埋死雞，卻仍正常出蛋」，市府今證實，檢驗結果是H5N1禽流...

禽流感雞蛋能否吃？ 彰縣衛生局強調做到這些原則即可安心

台中有牧場傳出雞隻大量死亡期間，雞蛋仍流入市面，引起民眾關注禽流感雞隻所產雞蛋是否能食用，彰化縣衛生局長葉彥伯指出，依目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。