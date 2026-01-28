國土署：營建剩餘土方GPS系統 採中央地方雙軌並行

土方之亂延燒，台中市府建議讓業者直接介接國土署GPS系統。內政部國土署今天說，已確認朝向中央的「內政部及環境部GPS系統」，與「地方政府自建GPS系統」雙軌並行機制辦理，以利清運車輛更具彈性，回應地方需求。

國土署官員解釋，環境部的GPS系統已可透過訊號拋接方式介接內政部系統，兩者已能整合，各縣市政府也能使用；至於新北市、桃園市、台中市原先就有自建GPS系統，仍可繼續使用，但地方政府需確實追蹤土方流向。

高雄美濃大峽谷案，因盜採砂石並違法傾倒廢棄物引發各界重視，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報。

聯合報今天報導，台中市府說，台中原有4000多輛載土車裝設GPS，因與內政部國土署要求的特定系統不同，必須重新安裝，已建議國土署讓業者採系統介接方式，直接接軌國土署系統，節省時間。

內政部國土管理署晚間透過新聞稿表示，行政院長卓榮泰已在1月16日親自召集內政部、交通部、環境部及經濟部進行跨部會研商，並確認營建剩餘土石方GPS系統採取雙軌並行策略。

國土署說，已在1月26日召開研商會議，請新北市、桃園市及台中市政府說明目前車機管理概況，國土署也再次表達中央政策執行立場，就是朝「內政部及環境部GPS系統」，與「地方政府自建GPS系統」雙軌並行機制辦理，並要求地方政府應確實加強查核。

國土署表示，各地方政府都已經發函通知業者，台中市政府也表示後續會再發函，以符合中央政策推動方向，其他縣市則已配合政策積極輔導車機裝設事宜。

國土署指出，政府現在推行營建剩餘土石方全流向管理措施，其實與環團訴求立場一致，就是希望藉制度化、數位化管理策略，讓土石方從產出、運送到去化皆可追蹤、可查核，以避免非法棄置行為造成國土破壞、環境污染情況繼續發生。