農業部擬要求林保署提供更多土地收容遊蕩犬 專家：很快就會爆滿

立法院經濟委員會於今上午審查「動物保護法」部分條文修正草案，會中討論遊蕩動物衝突社區設置、人為餵養的影響，以及飼主認定等議題，其中農業部也擬要求林保署提供更多的地來收容遊蕩犬。專家表示，這樣的做法在源頭未解決的狀態下，新增的收容所很快就會爆滿，並且占用主管單位的資源。

台北大學通識教育中心助理教授顏士清表示，農業部提「生態衝突熱區管理」，畫出生態熱區，且熱區內禁餵遊蕩犬，然而在法定的國家公園跟自然保護區，國際上無論是自然保育或是遊蕩犬貓管理指引，都是認為要禁止餵食。

其次，在法定保護區之外，仍然有許多野生動物生存，理論上都該予以保護，但實務上卻只能退讓許多步，只針對少數瀕危又受大眾關注的物種來畫定衝突熱區，這是很無奈的事情。

另因目前的收容所不夠，農業部擬要求林保署提供更多的地來收容遊蕩犬，顏士清指出，這樣的做法杯水車薪，在源頭未解決的狀態下，新增的收容所很快就會爆滿，並且占用主管單位的資源，只有在其他措施能夠有效執行、多管齊下的狀態下，才會同意新增收容所來加速管理成效，而其他措施指的是絕育、飼主責任、不餵食。

顏士清認為，新增的收容場所不能是由林保署提供自然環境來解決，應該尋求其他閒置場域，且不能危及民眾、生態與環境，而新設場所必須盡量顧及動物福利，而動物福利不是只有餵食就足夠，必須完整考量。

台大森林環境暨資源學系副教授林政道指出，要定義「生態衝突熱區」，實際上要先把衝突來源與目標保育對象的空間分布套疊起來，在交集的區域即可初步定義為生態衝突熱區，若有犬蹤地圖 App更精準去收集遊蕩犬資料的話，更能夠精確地定義出空間上的生態衝突熱區。