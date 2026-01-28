最新版空氣汙染排放清冊出爐 空汙排放總量較上期減少12%

環境部於今傍晚公布最新版空氣汙染排放清冊，統計結果顯示，我國2023年主要空氣汙染物（PM2.5、SOX、NOX、NMHC）排放總量較2021年減少近12%；對照同期全國空氣品質監測資料，細懸浮微粒（PM2.5）年平均濃度，由2021年的14.4微克降至2023年的13.7微克。

環境部持續每2年更新一版排放清冊，根據新版排放清冊（TEDS 13）顯示，主要空氣汙染物均呈現減量趨勢；其中PM2.5減量5%、硫氧化物（SOx）減量22%、氮氧化物（NOx）減量16%、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減量8%。

環境部說明，隨著產業與經濟的發展，2023年相較2021年，我國人均GDP上升9.2%、列管工廠數增加 0.32%、汽油車輛平均行駛里程增加4%、柴油車輛平均行駛里程增加0.4%，在環境負荷持續上升的情境下，透過精進法令規範，要求汙染源強化各項防制措施，同時搭配淨零路徑能源轉型及鼓勵汰舊換新老舊車輛等政策的導引，促使工業部門能源消費量減少10%、電動車總增長里程達48%，使整體空氣汙染物排放量穩定下降。

環境部強調，雖然近年空氣汙染排放呈現減量趨勢，但汙染改善已進入深水區，環境部2025年提出我國第一部空氣品質政策白皮書，除繼續執行第二期空氣汙染防制方案（2024年至2027年）外，將提前啟動第三期空氣汙染防制方案（2028年至2031年）的研訂工作。