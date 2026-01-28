被遺忘的蔡瑞月學生現身 簡子愛在玫瑰古蹟說台灣舞蹈情

1月31日來蔡瑞月舞蹈研究社「玫瑰古蹟」，重新發現蔡瑞月當年學生簡子愛，由簡子愛現身說法她們師生相傳對台灣舞蹈的熱情。

故事緣起日本慶應義塾大學吉田悠樹彥教授駐台研究期間，從自訂的研究主題「Research on Taiwanese Literature, Music and Dance in Taiwanese History and Creation of New Humanistic Methodology」出發，意外發現一位逐漸被人淡忘的台灣舞蹈教育家－ 簡子愛女士。

簡子愛出生於1930年簡明春之家，在充滿繪畫、音樂以及文學氣息的環境中，展現對舞蹈的熱愛與才華。中學之後北上求學，受當時舞蹈家蔡瑞月作品的啟發拜其為師、精進舞蹈的體認。熱情有才華的簡子愛藉由父親創辦的子愛幼稚園發揮她在舞蹈創作、舞蹈教育以及舞蹈表演的專長，進而成立「子愛舞蹈研究社」，持續為桃園地區培育舞蹈人才、推廣舞蹈文化藝術的發展。

吉田悠樹彥教授拜訪時發現，簡子愛女士不僅保留豐富的照片或剪報資料，對於過往仍有清晰的記憶，並能用流利的日語與研究者交流。他希望駐台研究結束之前，能將現有研究分享給台灣大眾。緣此，獲得蔡瑞月文化基金會的同意，在簡子愛與蔡瑞月結師生緣分的玫瑰古蹟主辦簡子愛的研究分享會。

會中將分享吉田悠樹彥教授的研究發現，簡子愛女士以及她的孫女也將現身說法，親自分享更多關於舞蹈在台灣發展的人文故事。

活動將於1月31日上午10:00至12:00在玫瑰古蹟舉行，歡迎對於舞蹈在台灣的發展，或台灣與日本文化交流與發展有興趣的民眾，共同藉由日本學者的研究以及簡子愛女士的現身說法，探討文化在台灣的豐富樣貌。