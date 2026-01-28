新光醫院望年會登場 吳東進宣布「桂蘭樓」今年底完工啟用

新光醫院28日舉辦望年會並發放年終獎金，院方不僅祭出優渥獎金回饋同仁，董事長吳東進更宣布，眾所矚目的擴建工程「桂蘭樓」將克服挑戰，提前於今年底正式啟用。

近日寒流接連襲台，吳東進感性表示，正如大台北瓦斯（9908）望年會所言「越冷越旺」，瓦斯業忙於溫暖家戶，而醫療體系則進入最忙碌、也最能展現救人天職的時刻。他指出，根據放射科統計，近期因天氣寒冷導致心血管疾病激增，「動脈內血栓移除治療（EVT）」病患數量翻倍。

副院長洪子仁說，「我們之所以能扛起這份重擔，關鍵在於去年五月在急診旁建置了Spectral CT 7500，以最短動線搶救生命。」行政同仁在流程上的默默耕耘與精良設備的結合，讓新光醫院在關鍵時刻成為無數家庭的守護神。

吳東進指出，新光醫院成功建構完整的健康醫療園區。最令人振奮的是，原定明年二月完工的「桂蘭樓」，在擴建團隊與互助營造的努力下，將提早於今年年底開幕啟用。

院長侯勝茂指出，「桂蘭樓」啟用後，病床數將逐步增加約300餘床。針對配套人力，侯勝茂提出了詳盡的階段性規劃：第一階段將先開放約100床，並同步增加100名護理人員進駐；明年則預計再增聘約200人，合計增加300名護理師，以確保符合三班制護病比，達到全面啟用約314床高品質病房（含218床單人房）的目標。該大樓也將全面導入全責照護與先進離床監測技術，實現現代化醫學中心的藍圖。

洪子仁進一步揭示新光醫院過去一年的三大核心亮點：

第一，醫療品質獲肯定，評鑑延長至六年：由於全院長期維持高品質醫療表現，成功迎來評鑑週期由四年延長至六年的歷史轉折，讓醫護團隊能更專注於病患照護。

第二，實質改善醫護環境，護理調薪逾25%：面對全球護師荒，新光醫院採取最具誠意的行動。自2023年10月起至今，護理同仁累計調薪幅度已突破25%。洪副院長更倡議「公費護理師」制度，提供四年共108萬元的獎學金，配合約定服務來穩定人力，讓工作更有尊嚴。

第三，數位與綠能的「雙軸轉型」：醫院正全面引進AI機器人與氣送系統減輕負擔，並積極推動ESG永續經營。

此外，針對能源轉型，團隊深入斗山集團（Doosan）考察SOFC（固態氧化物燃料電池）。洪副院長指出，醫院是用電大戶，透過SOFC技術與瓦斯管網優勢，能建置24小時不間斷的基載電力，強化醫院在面對極端氣候下的「電力韌性」，成為全台醫療機構的綠能先行者。

洪子仁最後勉勵同仁，「樂高積木之所以經典，是因為它堅固且具備無限可能。新光醫院的每一位夥伴，都是這塊藍圖中不可或缺的積木。因為有你們的緊密接合，我們才能拼湊出台灣最先進、最溫暖的醫療堡壘。」