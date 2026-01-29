健康主題館／糞便醋酸濃度 可預測肝癌免疫治療成效

肝癌在我國十大癌症中排名第2，因症狀不明顯，不少人確診已晚期，目前健保僅給付一次免疫治療，但病人腫瘤反應率只有三成。台北榮民總醫院研究發現，肝癌治療成效與腸道菌有關，分析脂肪肝及病毒性肝炎治病肝癌患者，都發現糞便中醋酸濃度高者，免疫治療成效較佳，除可用於預測療效，也能藉由益生菌的補充，提升治療效果。

北榮發現 可用於評估治療法

台北榮總醫學研究部部主任黃怡翔表示，我國肝癌致病原因，包括病毒性肝炎B、C肝，以及脂肪肝導致的肝炎，分析這兩類病人的糞便，發現不同類型病人體內的主要菌種不同，但共同代謝物為「乙酸」，即常見醋酸，且對於免疫治療反應佳的病人，不論肝癌致病原因為何，糞便內醋酸濃度均較高，可用於評估病人是否適用免疫治療。

免疫治療已成為晚期肝癌主流治療方式。黃怡翔說，免疫治療用於治療晚期肝癌患者，雖可將病人存活率從標靶治療不到1年的存活時間，延長到超過2年，但腫瘤反應率，即用藥後腫瘤縮小的比率僅30%，關鍵問題是尚無有效的臨床標記，可預測病人使用免疫治療後的成效，尤其現行健保給付，只給付終身一次免疫治療，因此團隊找出醋酸作為標記，有助提升臨床決策準確性，提高治療成效。

研究團隊分析不同類型病人的糞便，結合血液檢測，了解癌症治療成效，發現脂肪肝相關的肝癌病人，免疫治療療效持久者，腸道菌叢以地中海桿菌為主，且糞便中醋酸濃度高；病毒性肝炎致病肝癌患者、免疫治療療效較佳者，腸道菌叢以雙歧桿菌為主，即俗稱的比非德氏菌，且病人糞便醋酸濃度同樣較高。

建議可發展 益生菌補充治療

進一步分析，肝癌病人在接受免疫治療前，如體內有較高濃度醋酸，整體存活中位數從11.3個月增加至25個月，高出2倍，治療期間腫瘤無惡化期，也從約4個月增加至15個月，延長幅度達3倍。黃怡翔指出，為提升免疫治療成效，未來可發展益生菌補充治療，民眾若要購買市售益生菌補充，並非任何產品都可以，應鎖定對應菌種益生菌，例如脂肪肝相關肝癌患者，應選擇雙歧桿菌菌種的益生菌。

黃怡翔指出，腸道菌叢透過「腸—肝軸」模式影響肝臟健康，益生菌在腸道中代謝產生醋酸，經由腸道血流，回流至肝臟，可調控肝臟微環境，改善免疫細胞功能反應，提升治療效果。補充益生菌雖可提升治療效果，但益生菌無法直接治療肝癌，民眾若不幸罹癌，應就醫遵照醫囑治療，不可擅自使用坊間益生菌產品取代治療。